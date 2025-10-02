नाशिक

Nashik Accident : भीषण अपघात! टाळकुटेश्वर गोदापात्रात रिक्षासह चालकाचा मृतदेह आढळल्याने खळबळ

Rickshaw falls into Talakuteshwar river bed : नाशिक येथील टाळकुटेश्वर पूल भागात गोदापात्रात रिक्षा आणि रिक्षाचालक हमीद अजीज शेख यांचा मृतदेह आढळून आला. रात्रीच्या वेळी अंधार आणि पाण्याच्या प्रवाहामुळे रिक्षा नदीत पडल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जुने नाशिक: टाळकुटेश्वर गोदापात्रात रिक्षा आणि चालकाचा मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात खळबळ निर्माण झाली होती. अग्निशामक पथकासह स्थानिक जीवरक्षकांनी दोरखंडाच्या सहाय्याने रिक्षा काढून त्याखाली दबलेला मृतदेह बाहेर काढला. मंगळवारी (ता. ३०) रात्री ही घटना घडली. हमीद अजीज शेख (वय ४६, रा. बुधवार पेठ) असे मृत चालकाचे नाव आहे.

