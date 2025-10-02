Nashik Accident : भीषण अपघात! टाळकुटेश्वर गोदापात्रात रिक्षासह चालकाचा मृतदेह आढळल्याने खळबळ

जुने नाशिक: टाळकुटेश्वर गोदापात्रात रिक्षा आणि चालकाचा मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात खळबळ निर्माण झाली होती. अग्निशामक पथकासह स्थानिक जीवरक्षकांनी दोरखंडाच्या सहाय्याने रिक्षा काढून त्याखाली दबलेला मृतदेह बाहेर काढला. मंगळवारी (ता. ३०) रात्री ही घटना घडली. हमीद अजीज शेख (वय ४६, रा. बुधवार पेठ) असे मृत चालकाचे नाव आहे..टाळकुटेश्वर पूल भागात असलेल्या गोदापात्रातील पाण्यात रिक्षा पडली असल्याचे बुधवारी साडेसातला येथील काही नागरिकांना दिसले. त्यांनी तातडीने याबाबतची माहिती अग्निशामक विभागास माहिती दिली. पंचवटी अग्निशामक विभागाचे प्रभारी केंद्रप्रमुख संजय कानडे..लिडिंग फायरमन संदीप जाधव, ट्रेनी फायरमन प्रणव बनकर, ऋषिकेश जाधव तसेच जीवरक्षक नरेंद्र जगताप, शिवदास परदेशी, राहुल मोरे, शुभम डोंगरे, सुरेश कांबळे यांनी घटनास्थळी दाखल होत रिक्षा पाण्याबाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. पथकातील कर्मचाऱ्यांनी दोरखंडाच्या साह्याने रिक्षा (एमएच १५ एफयू १७६२) बाहेर काढली..हे कसले शिक्षक? नोकरी जाण्याच्या भीतीनं २-३ दिवसांच्या बाळाला जंगलात दगडाखाली गाडलं; पती-पत्नीला अटक.याचवेळी रिक्षाचालक हमीद हे अर्धे रिक्षा खाली आणि अर्धा पुलाखाली अडकून असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर त्यांना देखील पाण्याबाहेर काढून उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. मंगळवार (ता.३०) रात्रीच्या सुमारास अंधारात अंदाज न आल्याने तसेच पुलावरून पाण्याचा प्रवाह अधिक असल्याने रिक्षा आत पडली. रात्रीच्या सुमारास परिसरात कोणीही नसल्याने मयत हमीद यांना मदत मिळू शकली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.