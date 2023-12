Nashik Agriculture Crisis: कांदा, ऊस अन्‌ दुधावरून शेतकऱ्यांचीच कोंडी! केंद्राच्या हुकूमशाही निर्णयांचा फटका

नाशिक : ‘कांदा निर्यातबंदी, तत्पूर्वी केंद्राने उसापासून इथेनॉल निर्मितीवरही निर्बंध घातल्याने राज्यातील शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. दुधाचे दर पडल्याने अगोदरच आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुळावर हे सरकार उठलेले दिसते.

कुठल्याही संघटनेची किंवा सामान्य जनतेची मागणी नसताना एककल्ली निर्णय घेऊन केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांच्या अडचणींत भर टाकत असल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून उमटत आहेत.

विजयाचा जल्लोष जरूर साजरा करा, पण आमच्या व्यथांना, प्रश्नांना अव्हेरू नका, अशा संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून उमटत आहेत. (Nashik Agriculture Crisis farmers in trouble over Onion sugarcane and milk farmers dictatorial decisions of Centre accusation of farmers)