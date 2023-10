Nashik Agriculture News: बारागांवपिंप्री येथे भुईमूगात घेतले सूर्यफुलाचे आंतरपीक!

By

वडांगळी : बारागांवपिंप्री येथील शेती शिवारात भुईमुगात आंतरपीक म्हणून पावसाळी सूर्यफूल बहरले आहे. सिन्नर- निफाड रस्त्यालगत बहरलेले सूर्यफूल पाहून सेल्फी विथ सूर्यफुलांचा मोह आवरत नाही.

बारागांवपिंप्रीसह सुळेवाडी, पाटपिंप्री, निमगाव, गुळवंचसह परिसरात बदलत्या काळानुसार शेतपिकांत बदल झाला.

शेती शिवार सिंचन वाढल्याने गावठी भुईमूग, घुगरी, सूर्यफूल, करडईचे वाण कुणीही करत नव्हते. (Nashik Agriculture News Intercrop of sunflower grown in groundnut at Baragaonpimpri)

जिरायती शिवारामुळे आता तेलबियांना प्राधान्य दिले जात आहे. बारागांवपिंप्रीच्या शेतकरी अनवट यांनी शेतात भुईमूग व सूर्यफूल दोन्ही तेलबिया पिके आंतरपिके पद्धतीने केले आहे. त्यांनी भुईमुगाच्या सरींमध्ये सूर्यफूल घेतले आहे.

जून महिन्यात दोन्हीची लागवड केली. पण खरीप हंगामात पाऊस नसल्याने मध्यंतरी पिके करपली. त्यात सूर्यफुलाने मान टाकली होती. पण नुकत्याच झालेल्या पावसाने ही पिके तरारली आहेत.

बारागावपिंप्रीला ज्या शेतकरी बांधवांनी भुईमूग घेतला आहे, त्यांनी त्यात गावठी सूर्यफुलांच्या बी सरींवर टाकल्या आहे. पावसाने दोघांना जीवनदान मिळाल्याचे शेतकरी रमेश जाधव यांनी सांगितले.