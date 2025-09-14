नाशिक

Bhaskar Bhagre: 16 सप्टेंबरपासून नाशिकहून दिल्लीसाठी दररोज विमानसेवा: खा. भास्कर भगरे; दि. 26 ऑक्टोबरपासून हैद्राबाद, इंदोर गोवाचे वेळापत्रक जाहीर

Air Travel Boost: दि. 26 ऑक्टोबरपासून बेगलोर, हैद्राबाद, इंदोर गोवा चे विमान फेरीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. सदर सेवा सुरु केल्याबद्दल खासदार भास्कर भगरे यांनी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू यांचे आभार मानले आहे.
Nashik to Delhi daily flights from September 16; Hyderabad, Indore, Goa services from October 26.

सकाळ डिजिटल टीम
-दिगंबर पाटोळे

वणी : दिंडोरी - नाशिकहून दिल्ली साठी आठवड्यातून तीनच दिवस सुरु असलेली विमानसेवा 16 सप्टेंबर पासून दररोज सुरु राहणार आहे. 26 ऑक्टोबर पासून रात्री ही एक दिल्ली विमान फेरी सुरु होणार असल्याची माहिती खासदार भास्कर भगरे यांनी दिली.

