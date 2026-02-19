Nashik News : खाकीतील माणुसकी! ट्रॅफिक वॉर्डनच्या प्रामाणिकपणामुळे महिलेला परत मिळाले ३२ हजार रुपये

नवीन नाशिक: कर्तव्यनिष्ठा, प्रामाणिकपणा आणि तत्परतेचे एक प्रेरणादायी उदाहरण अंबड एमआयडीसी परिसरात पाहायला मिळाले. ट्रॅफिक नियोजनासाठी तैनात असलेल्या वार्डनच्या सतर्कतेमुळे ३२ हजार रुपये रोख आणि महत्त्वाची कागदपत्रे असलेली बॅग संबंधित महिलेला परत मिळाली असून, या कामगिरीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..सोमवारी (ता. १६) रात्री अकराच्या सुमारास मीना देवेंद्र अग्रवाल या आपल्या आईला मुंबईला जाण्यासाठी सोडण्यासाठी गरवारे पॉइंट परिसरात आल्या होत्या. या वेळी घाईगडबडीत त्यांच्या आईची ३२ हजार रुपये रोख आणि महत्त्वाची कागदपत्रे असलेली बॅग गरवारे येथील हॉटेल तपोवन पॉइंटजवळ विसरली. त्याच वेळी तेथे वाहतूक नियंत्रणासाठी नियुक्त ट्रॅफिक वॉर्डन विशाल टिळे, गणेश जाधव आणि संजय मेंगाळ हे कर्तव्यावर होते. .त्यांना ही बेवारस बॅग मिळताच त्यांनी वेळ न घालवता एमआयडीसी चुंचाळे पोलिस चौकी गाठली आणि पोलिस हवालदार पठाण यांच्याकडे ती सुपूर्द केली. हवालदार पठाण यांनी बॅग सुरक्षित ठेवून हॉटेल चालक व रिक्षाचालकांच्या मदतीने, ज्यांची बॅग हरवली आहे. त्यांनी पोलिस चौकीशी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले. .Supreme Court: न्यायाधिशांचा दृष्टिकोन संवेदनशील हवा; लैंगिक गुन्ह्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत.काही वेळाने मीना अग्रवाल या पोलिस चौकीत दाखल झाल्या. त्यांनी बॅगेची खात्रीशीर ओळख पटवून दिल्यानंतर एमआयडीसी चुंचाळे पोलिस चौकीचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संतोष नरुटे यांच्या हस्ते ही बॅग अधिकृतरीत्या अग्रवाल यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली. आपली मौल्यवान रक्कम आणि कागदपत्रे सुरक्षित मिळाल्याने अग्रवाल यांनी ट्रॅफिक वॉर्डन व पोलिसांचे मनापासून आभार मानले. या घटनेमुळे पोलिस प्रशासन आणि ट्रॅफिक वॉर्डन यांच्या प्रामाणिकपणाचे आणि कर्तव्यदक्षतेचे परिसरातून कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.