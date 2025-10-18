नाशिक

Maharashtra Cancer Care : कर्करोग उपचारासाठी नऊ केंद्रांना मान्यता, पुणे, मुंबईसह नाशिकचा समावेश; उपचार प्रक्रिया सुलभ होणार

Cancer Treatment : महाराष्ट्रातील कर्करोगग्रस्त रुग्णांना दर्जेदार उपचार देण्यासाठी नाशिकसह मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, कोल्हापूर, नांदेड, चंद्रपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे द्वितीय स्तरावरील (L-2) नऊ कर्करोग उपचार केंद्रे उभारण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली.
प्रशांत कोतकर : सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक : द्वितीय स्तरावरील कर्करोग केंद्र म्हणून राज्यात नऊ केंद्रांना सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यात नाशिक, अमरावती, पुणे, मुंबई, नागपूर, कोल्हापूर, नांदेड, चंद्रपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणांचा समावेश आहे. राज्यातील कर्करोगग्रस्त रुग्णांना दर्जेदार, सुलभ आणि संपूर्ण आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभागाच्या नव्या शासन निर्णयानुसार ही द्वितीय स्तरावरील (एल-२) कर्करोग उपचार केंद्रे उभारली जाणार आहेत.

