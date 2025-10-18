Maharashtra Cancer Care : कर्करोग उपचारासाठी नऊ केंद्रांना मान्यता, पुणे, मुंबईसह नाशिकचा समावेश; उपचार प्रक्रिया सुलभ होणार

नाशिक : द्वितीय स्तरावरील कर्करोग केंद्र म्हणून राज्यात नऊ केंद्रांना सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यात नाशिक, अमरावती, पुणे, मुंबई, नागपूर, कोल्हापूर, नांदेड, चंद्रपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणांचा समावेश आहे. राज्यातील कर्करोगग्रस्त रुग्णांना दर्जेदार, सुलभ आणि संपूर्ण आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभागाच्या नव्या शासन निर्णयानुसार ही द्वितीय स्तरावरील (एल-२) कर्करोग उपचार केंद्रे उभारली जाणार आहेत..या केंद्राद्वारे कर्करोगाचे निदान, उपचार, प्रशिक्षण व संशोधन या सर्व सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार असून रुग्णांना याचा मोठा लाभ होणार आहे. ही केंद्रे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत राहतील आणि अत्याधुनिक उपचार व प्रशिक्षित वैद्यकीय मनुष्यबळासह कार्यरत राहतील..अत्याधुनिक साधनसामग्रीया केंद्रांत कर्करोग निदान आणि उपचारासाठी आवश्यक सर्व यंत्रसामग्री उपलब्ध असेल. त्यात किरणोपचार, रासायनिक उपचार (केमोथेरपी), तसेच अंतिम अवस्थेतील रुग्णांसाठी आधार उपचार, प्रगत रक्तविज्ञान, रोगनिदान प्रयोगशाळा, स्तनरोग तपासणी यंत्र, शारीरिक तपासणी व इतर सुविधा असतील. वैद्यकीय महाविद्यालयांमार्फत विशेषज्ञ प्रशिक्षण अभ्यासक्रम असतील..Pune News: Nilesh Ghaiwal, Bandu Andekar, Gajanan Marne सह टोळ्यांना पोलीस आयुक्तांचा इशारा | Sakal News.‘महाकेअर प्रतिष्ठान’ची स्थापनाया योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र कर्करोग सेवा, संशोधन व शिक्षण प्रतिष्ठान’ (महाकेअर प्रतिष्ठान) स्थापन केले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली हे प्रतिष्ठान कार्यरत राहणार असून राज्यातील सर्व केंद्रांचे समन्वयन, नियोजन आणि देखरेख करणार आहे..स्थानिक रुग्णांना दिलासाया निर्णयामुळे रुग्णांना उपचारासाठी मुंबई किंवा पुणे गाठण्याची वेळ येणार नाही. स्थानिक पातळीवरच निदान, उपचार, औषधोपचार आणि मानसिक आधार मिळणार असल्याने रुग्णसेवेला नवी दिशा मिळेल. नाशिक हे आता उत्तर महाराष्ट्राचे प्रमुख कर्करोग उपचार केंद्र म्हणून विकसित होणार आहे. शासनाचा हा निर्णय आरोग्य क्षेत्रात नवा टप्पा ठरून अनेक रुग्णांच्या जीवनात आशेचा किरण ठरेल..निधी व व्यवस्थापनया आराखड्यासाठी शासनाने एकूण १,६९६ कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर केला आहे. त्यापैकी नाशिकसह द्वितीय स्तरावरील केंद्रांसाठी सुमारे १,२६३ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. नाशिक आणि अमरावती केंद्रांचा खर्च सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत भागविला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.