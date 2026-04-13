Ashok Kharat Case: खरात प्रकरणात मोठी अपडेट! ईडीकडून ११ ठिकाणी छापे; आजच्या सुनावणीत काय घडलं?

Nashik Crime: भविष्य सांगण्याच्या नावाखाली महिलांचं लैंगिक शोषण आणि आर्थिक फसवणूक करणारा अशोक खरात आता पुरता जाळ्यात अडकला आहे. सोमवारी खरातवर ईडीने मोठी कारवाई केली असून ११ ठिकाणी छापेमारी केली आहे. .ईडीने अशोक खरातशी संबंधित ठिकाणांवर छापे टाकले आहेत. PMLA कलम 17 अंतर्गत नाशिक, पुणे, शिर्डीत एकूण 11 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले असून सरकारवाडा पोलिस ठाण्यातील FIR वरून ही कारवाई सुरू असल्याची माहिती मिळतेय..अशोक खरातने तृतीय पक्षांच्या नावाने बोगस बँक खाती उघडल्याचा आरोप असून दैवी शक्तीच्या नावाखाली वस्तू विकून पैसे उकळले आहेत. जमा केलेला पैसा जमिनीत गुंतवल्याची माहिती आहे. मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे आणि आर्थिक पुरावे ईडीच्या हाती लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय..चौथ्या गुन्ह्यासाठी अशोक खरातच्या ताब्याला मंजुरीसोमवारी अशोक खरातला कोर्टासमोर हजर करण्यात आलं होतं. त्याला न्यायालयाने २० एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सनावली आहे. चौथ्या गुन्ह्यात खरातचा ताबा मिळण्यासाठीचा अर्ज न्यालायकडून मंजूर करण्यात आला आहे. चौथ्या गुन्ह्यात पोलीस कोठडीची मागणी करण्यात आली होती.दरम्यान, आता खरातची वैद्यकीय तपासणी करून नाशिकच्या कारागृहात हजर केलं जाणार आहे. मंगळवारी पुन्हा पोलीस कोठडीसाठीची सुनावणी पार पडणार शिर्डी पोलिसांकडून खरातचा ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरु आहेत. उद्याच्या सुनावणीत न्यायालय काय निर्णय देणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.