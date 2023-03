By

Nashik News: "भारताच्या पश्चिमेकडील महाराष्ट्र राज्यातील नाशिक शहर येत्या काही वर्षांत प्रचंड वाढीसाठी सज्ज आहे. दोन दशलक्षाहून अधिक लोकसंख्येसह नाशिक हे आर्थिक क्रिया-कलापांचे केंद्र आहे.

भरभराट करणारा सेवा उद्योग, वाढणारे कृषी क्षेत्र आणि एक दोलायमान पर्यटन उद्योग आहे. याव्यतिरिक्त नाशिक हे अनेक उच्च शैक्षणिक संस्थांचे घर आहे.

ज्यामुळे ते विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांसाठी एक आदर्श स्थान बनले आहे. या संधींचा लाभ घेण्यासाठी आणि नाशिकला या क्षेत्रांमध्ये आघाडीवर ठेवण्यासाठी आतापासूनच तयारीला लागणे आवश्यक आहे. "

- हेमंत राठी, नाशिक

(Nashik at 2030 Preparation needed to seize opportunity article by hemant rathi news)

नाशिकमधील वाढीसाठी सेवा उद्योग हे सर्वांत आश्वासक क्षेत्र आहे. जसजसे तंत्रज्ञान विकसित होत आहे आणि आपण जगण्याची आणि कार्य करण्याची पद्धत बदलत आहे, तसतसे आमच्या वाढत्या डिजिटल जीवनासाठी सेवांची मागणी वाढतच जाईल.

त्यामध्ये ऑनलाइन खरेदी आणि वितरण सेवांपासून ते आभासी वैयक्तिक सहाय्यक आणि ‘रिमोट वर्क सोल्यूशन्स’पर्यंत सर्व काही समाविष्ट आहे.

तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषामध्ये गुंतवणूक करून नाशिकमधील सेवा उद्योगातील व्यवसाय या वाढत्या मागणीचा फायदा घेण्यासाठी आणि स्वत:ला या क्षेत्रात अग्रणी म्हणून स्थापित करण्यासाठी स्वत:ला स्थान देऊ शकतात.

नाशिकमध्ये कृषीक्षेत्र वाढीसाठी सज्ज आहे. सुपीक माती आणि अनुकूल हवामानामुळे नाशिक फार पूर्वीपासून द्राक्षे, कांदे आणि टोमॅटोसह फळे आणि भाज्यांचे प्रमुख उत्पादक आहे. अलीकडच्या वर्षांत सेंद्रिय आणि शाश्वत शेती पद्धतींना मागणी वाढली आहे.

ज्यामुळे कृषी उद्योगातील व्यवसायांना त्यांचे कार्य वाढवण्याची आणि नवीन बाजारपेठांमध्ये ‘टॅप’ करण्याची जबरदस्त संधी उपलब्ध झाली आहे.

तंत्रज्ञान आणि शाश्वत शेती पद्धतींमध्ये गुंतवणूक करून ते त्यांचे उत्पादन वाढवू शकतात आणि त्यांच्या उत्पादनांची गुणवत्ताही सुधारू शकतात.ज्यामुळे ते जागतिक बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक बनू शकतात.

पर्यटन हे आणखी एक क्षेत्र आहे, ज्यात आगामी काळात नाशिकमध्ये लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. समृद्ध इतिहास आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेले नाशिक हे जगभरातील पर्यटकांसाठी लोकप्रिय ठिकाण आहे. अनेक ऐतिहासिक स्थळे आणि नैसर्गिक आकर्षणे यांच्या व्यतिरिक्त नाशिकमध्ये अनेक दर्जाची हॉटेल आणि रिसॉर्ट्स आहेत.

ज्यामुळे ते व्यवसायासाठी आणि विश्रांतीच्या प्रवाशांसाठी एक आदर्श स्थान बनले आहे. पायाभूत सुविधा आणि पर्यटन-संबंधित सेवांमध्ये गुंतवणूक करून नाशिकमधील व्यवसाय या वाढत्या मागणीचा लाभ घेण्यासाठी आणि जगभरातील अभ्यागतांना आकर्षित करण्यासाठी स्वत:ला स्थान देऊ शकतात.

शेवटी, येत्या काही वर्षांत नाशिकमध्ये शिक्षण क्षेत्रातही लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. प्रतिष्ठित आघाडीची विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांसह शहरातील अनेक शीर्ष शैक्षणिक संस्थांसह नाशिक हे शिक्षण केंद्र म्हणून आधीच स्थापित झाले आहे.

तंत्रज्ञान आणि नावीन्यपूर्ण शिक्षण पद्धतींमध्ये गुंतवणूक करून या संस्था अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना आकर्षित करू शकतात आणि त्यांना २१ व्या शतकातील कामगारांमध्ये यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये आणि ज्ञान प्रदान करू शकतात.

या संधींच्या तयारीसाठी नाशिकमधील व्यवसाय आणि संस्थांनी आतापासूनच नियोजन सुरू केले पाहिजे. याचा अर्थ तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रमात गुंतवणूक करणे, नवीन उत्पादने आणि सेवा विकसित करणे आणि नवीन बाजारपेठांमध्ये ‘टॅप’ करण्यासाठी त्यांचे कार्य विस्तारणे.

याचा अर्थ उदयोन्मुख ‘ट्रेंड’ आणि संधी ओळखण्यासाठी आणि या क्षेत्रांमधील वाढ आणि विकासाला समर्थन देणारी धोरणे आणि धोरणे विकसित करण्यासाठी सरकारी संस्था आणि उद्योग संघटनांशी जवळून काम करणे असादेखील होतो.

नाशिकमधील या क्षेत्रातील व्यवसायांसमोरील प्रमुख आव्हानांपैकी एक म्हणजे प्रतिभा आकर्षित करणे आणि ती टिकवून ठेवणे... कुशल कामगारांची मागणी वाढत असल्याने स्पर्धात्मक राहण्यासाठी कंपन्यांनी शीर्ष प्रतिभा आकर्षित करण्याचे आणि टिकवून ठेवण्याचे मार्ग शोधले पाहिजेत.

याचा अर्थ कर्मचारी प्रशिक्षण आणि विकास कार्यक्रमांमध्ये गुंतवणूक करणे, स्पर्धात्मक पगार आणि फायदे ‘पॅकेजेस’ ऑफर करणे, सर्जनशीलता आणि नवकल्पना वाढविणारे सकारात्मक कार्य वातावरण तयार करणे.

ग्राहकांच्या अपेक्षांशी जुळवणे आवश्‍यक

नाशिकमधील व्यवसायांसमोरील आणखी एक महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे, बाजारातील बदलत्या परिस्थिती आणि ग्राहकांच्या अपेक्षांशी जुळवून घेण्याची गरज. त्यासाठी बदल स्वीकारण्याची इच्छा असणे आणि नवीन संधी आणि आव्हानांना प्रतिसाद देण्यासाठी चपळ आणि लवचिक असणे आवश्यक आहे.

सतत सुधारणा करण्याची वचनबद्धता आणि पुढे राहण्यासाठी संशोधन आणि विकासामध्ये गुंतवणूक करण्याची इच्छादेखील आवश्यक आहे. आगामी दशक नाशिकमध्ये सेवा उद्योग, कृषी, पर्यटन आणि शिक्षण क्षेत्रातील व्यवसायांसाठी प्रचंड संधी देणारे असणार आहे.

तंत्रज्ञान, नवकल्पना आणि शाश्वत पद्धतींमध्ये गुंतवणूक करून हे व्यवसाय वाढीचा लाभ घेण्यासाठी आणि त्यांच्या संबंधित क्षेत्रात स्वत:ला नेता म्हणून स्थापित करू शकतात. तथापि, असे करण्यासाठी, त्यांनी आत्तापासूनच नियोजन सुरू केले पाहिजे.

बाजारातील बदलती परिस्थिती आणि ग्राहकांच्या अपेक्षांशी जुळवून घेण्यास तयार असले पाहिजे. योग्य दृष्टिकोनातून, नाशिकमधील या क्षेत्रातील व्यवसायाची भरभराट होऊ शकते आणि त्यांच्या समुदायाच्या, व्यापक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी विकासात योगदान देऊ शकतात.