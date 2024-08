Nashik News : मुंबईत 21 पासून ‘ऑटोमेशन एक्स्पो’; एआय, रोबोटिक्सच्या नवकल्पनांचे प्रदर्शन

Nashik News : ऑटोमेशन उद्योग क्षेत्रातील देशातील सर्वात मोठे ‘ऑटोमेशन एक्स्पो’ने सतराव्या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व परिषदेची घोषणा केली आहे. येत्‍या २१ ते २४ ऑगस्टदरम्यान मुंबई, नेस्‍को येथील बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटर येथे हे प्रदर्शन भरणार आहे. यावेळी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्‍स, रोबोटिक्‍समधील नवकल्‍पनांचे सादरीकरण होणार आहे. ऑटोमेशन एक्स्पोमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) आणि रोबोटिक्सच्या उत्पादन प्रक्रिया व कारखान्यांतील स्वयंचलित तंत्रज्ञानावर पडणाऱ्या प्रभावावर प्रकाशझोत टाकला जाईल. (Automation Expo in Mumbai from 21 Showcasing Innovations in AI Robotics )