Who Was Dr. Manisha Jejurkar? नाशिक हादरलं! प्रसिद्ध आयुर्वेदिक तज्ज्ञ मनीषा जेजूरकर यांनी गळफास घेऊन संपवलं आयुष्य, डॉक्टर नवरा घरात नसताना...

Nashik Ayurvedic Doctor Case : नाशिकमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली असून, शहरातील प्रसिद्ध आयुर्वेदिक तज्ज्ञ डॉ. मनीषा जेजूरकर यांनी आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. गंगापूर रोड परिसरातील त्यांच्या राहत्या घरी त्यांनी नायलॉन दोरीच्या साहाय्याने गळफास घेऊन आयुष्य संपवले. या घटनेमुळे नाशिकच्या वैद्यकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली (Gangapur Road Nashik doctor death investigation) आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, डॉ. मनीषा जेजूरकर या जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील मनोविकारतज्ज्ञ डॉ. नीलेश जेजूरकर यांच्या पत्नी होत्या. घटना घडली त्या वेळी त्यांचे पती घरी नसल्याचे समजते. घरात एकट्या असताना त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे प्राथमिक माहितीतून समोर आले आहे..घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. त्यानंतर मनीषा जेजूरकर यांचा मृतदेह ताब्यात घेऊन पोस्टमार्टमसाठी पाठवण्यात आला आहे. या आत्महत्येमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तसेच घटनास्थळी कोणतीही सुसाईड नोट सापडल्याची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही..गंगापूर पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून सखोल तपास सुरू आहे. यासाठी कुटुंबीय, नातेवाईक तसेच परिचितांचे जबाब नोंदवले जाण्याची शक्यता आहे. डॉ. मनीषा जेजूरकर या नाशिकमधील नामवंत आयुर्वेदिक तज्ज्ञ म्हणून ओळखल्या जात होत्या, तर त्यांचे पती डॉ. नीलेश जेजूरकर हे जिल्हा शासकीय रुग्णालयात मनोविकारतज्ज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत..या दुर्दैवी घटनेमुळे नाशिकच्या वैद्यकीय क्षेत्रात शोककळा पसरली असून, अनेकांनी हळहळ व्यक्त केली आहे. दरम्यान, या आत्महत्येमागील नेमके कारण काय आहे, याचा शोध घेण्याचे काम पोलिसांकडून सुरू आहे..