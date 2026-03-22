‘नाव लिहिलंय, आता तुझी पाळी’; ‘तांत्रिक डायरी’ बनली अत्याचाराचे शस्त्र, महिलेला १५ वर्षे छळलं, खरातनंतर ‘बडे बाबा’चा भंडाफोड

नाशिकमधील अशोक खरात प्रकरणानंतर आता गणेश जयराम जगताप उर्फ 'बडे बाबा'च्या कारनाम्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारण खळबळ उडवली आहे. तंत्र-मंत्राच्या नावाखाली महिलांचे लैंगिक शोषण आणि कोट्यवधींची फसवणूक केल्याचे आरोप या बाबावर करण्यात आला आहे. तसेच याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणीही मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने (अंनिस) या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे. .अनिसने केलेल्या आरोपानुसार, गणेश जगताप उर्फ 'बडे बाबा' याने एका महिलेच्या पतीचे मद्यपान सोडवण्याच्या बहाण्याने सुमारे १५ वर्षे तिचे शारीरिक शोषण केले. तो त्या महिलेला एक 'तांत्रिक डायरी' दाखवत असे, ज्यामध्ये तिच्या कुटुंबातील सदस्यांची नावे लिहिलेली होती. जर शारीरिक संबंध ठेवले नाहीत, तर त्या डायरीतील कोणाचीतरी 'बळी' जाईल, अशी धमकी तो देत असल्याचंही समोर आलं आहे..या भीतीने त्या महिलेचे दीर्घकाळ शोषण करण्यात आले आहे. या प्रकरणी इंदिरानगर पोलीस ठाण्यात बलात्कार आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अंनिसचे राज्य कार्यवाहक कृष्णा चांदगुडे यांनी सोशल मीडियावर काही फोटो शेअर केले आहेत. त्यानंतर आता चांगलीच खळबळ उडाली आहे. निफाड तालुक्यातील धारणगाव खडक येथे या बाबाने सुमारे ५५ कोटी रुपये खर्चून कामाख्या देवीचे मंदिर उभारल्याचा दावाही अनिसकडून करण्यात आला आहे..धक्कादायक बाब म्हणजे १९ मार्चपासून सुरू झालेल्या प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमाच्या फलकांवर परवानगी न घेता मुख्यमंत्री आणि अनेक मंत्र्यांची नावे 'प्रमुख पाहुणे' म्हणून छापण्यात आली असल्याचही समोर आलं आहे. प्रभावशाली व्यक्तींची नावे वापरून तो भाविकांना धमकावत असल्याचा आरोप आहे. अंनिसने या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.