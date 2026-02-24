अंतापूर (नाशिक) : पिंपळकोठे (ता. बागलाण) परिसरात चार मोठ्या व दोन लहान अशा अर्धा डझन बिबट्यांनी (Nashik leopard Attack) आतापर्यंत शेतकऱ्यांचे पाळीव प्राणी, कुत्री, कोंबड्या यांचा फडशा पाडल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे..पिंपळकोठे, राजापूर, नवे पिंपळकोठे, मांगीतुंगी, ताहाराबाद, दसवेल, कातरवेल, दरेगाव, भडाणे, तांदुळवाडी, सोमपूर या शिवारात सदर वाघांचा रात्रंदिवस वावर असल्याने प्रदीप अहिरे, आप्पा बोरसे, श्रावण देवरे या शेतकऱ्यांचे बैल, गोरा, शेळ्या, कोंबड्या, पाळीव कुत्रे यांचा बिबट्यांनी जीव घेतल्याने (Pimpalkothe Leopard Capture) भीतीचे वातावरण आहे..प्रदीप अहिरे यांच्या शेतातील गोठ्यावर रात्री बिबट्याची मादी तिच्या पिल्लासह डरकाळी फोडत असल्याने जीव मुठीत धरून नागरिकांना घरात कोंडून घ्यावे लागत आहे. संबंधित शेतकऱ्यांनी वनपरिक्षेत्राधिकारी ज्ञानेश्वर शर्माळे यांना निवेदन दिल्यानंतर वनपरिमंडळ अधिकारी तुषार देसाई, वनरक्षक दत्तात्रेय देवकाते , संबंधित कर्मचारी यांनी पिंजरा लावला असता श्रावण देवरे यांच्या गट नंबर ११२ /२ या शेतात रात्री नर जातीचा बिबट्या जेरबंद करण्यात आला आहे..Leopard Enters House in Shirala : घरात बिबट्या शिरताच महिलांची उडाली भंबेरी; कुत्र्यावर झडप घालून ओढत नेले, शिराळ्यातील थरार कॅमेऱ्यात?.द्वारकाधीश कारखान्यावरील अधिकारी सतीश सोनवणे हे सायंकाळच्या सुमारास आपल्या दरेगाव येथे जात असताना त्यांनाही वाहन चालत असताना बिबट्या रात्री आडवा गेला होता. त्यांनी चालू वाहनातील गाण्याचा आवाज वाढवून बिबट्यास पळवून लावले होते. कांदा व इतर पिकांना पाणी भरणे, शेतातील काम करणे अवघड झाले आहे. संबंधित विभागाने तातडीने या परिसरातील सर्व बिबटे जेरबंद करून परिसर बिबट्यापासून मुक्त करावा अशी मागणी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.