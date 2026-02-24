नाशिक

Nashik Leopard Attack : बाप रे! चक्क अर्धा डझन बिबट्यांची दहशत; पिंजरा लावला आणि 'तो' जाळ्यात अडकला, वनविभागाचा मोठा अ‍ॅक्शन प्लॅन

Leopard Terror in Pimpalkothe and Nearby Villages : पिंपळकोठे व परिसरात अर्धा डझन बिबट्यांच्या हल्ल्यांत शेतकऱ्यांचे पाळीव प्राणी ठार झाले. भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Leopard Attack in Nashik Baglan Taluka

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
अंतापूर (नाशिक) : पिंपळकोठे (ता. बागलाण) परिसरात चार मोठ्या व दोन लहान अशा अर्धा डझन बिबट्यांनी (Nashik leopard Attack) आतापर्यंत शेतकऱ्यांचे पाळीव प्राणी, कुत्री, कोंबड्या यांचा फडशा पाडल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

