Nashik Vidhan Sabha Election 2024: भुजबळ, झिरवाळांसह खोसकरांना उमेदवारी; ‘राष्ट्रवादी’तर्फे एबी फॉर्मचे वाटप

Hiraman Khoskar accepting the AB form from NCP President Ajit Pawar. Neighbors Sandeep Gulve, Uday Jadhav etc. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied नाशिक : विधानसभा निवडणुकीसाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या धर्तीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने सोमवारी (ता. २१) थेट एबी फॉर्म दिले आहेत. यात मंत्री छगन भुजबळ यांना येवला मतदारसंघातून, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना दिंडोरी मतदारसंघातून व आठवड्यापूर्वीच प्रवेश केलेल्या हिरामण खोसकर यांना इगतपुरी मतदारसंघातून अधिकृत उमेदवारी दिली आहे. दुसरीकडे देवळाली, सिन्नर, निफाड व कळवणच्या उमेदवारांना ‘वेटिंग’वर ठेवल्याने याविषयी चर्चांना उधाण आले आहे. ( Bhujbal, Kharwal along with Khoskar distributed IN form by Rashtrawadi ) Loading content, please wait...