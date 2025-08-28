Nashik Bike Theft : नाशिक शहरात दुचाकी चोरांचा धुमाकूळ; एकाच वेळी पाच गाड्या चोरीला

नाशिक: शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीतून पाच दुचाकी चोरट्यांनी चोरुन नेल्या. शहरात वाढत्या दुचाकी चोरीच्या घटनांनी वाहनमालकांमध्ये कमालीची असुरक्षिततेची भावना आहे. तर दुसरीकडे ऐन सणासुदीच्या काळात वाहन चोरी होत असल्याने पोलिस गस्त आणि नाकाबंदी कुचकामी ठरते आहे. .पांडुरंग नारायण तिदमे (रा.लोटस कोट अपार्टमेंट, रामवाडी, पंचवटी) यांची दुचाकी (एमएच १५ एफसी ८७७८) २१ तारखेला मध्यरात्री राहत्या अपार्टमेंटच्या पार्किंगमधून अज्ञात चोरट्याने चोरून नेली. याप्रकरणी पंचवटी पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. त्रिशला रामदास जाधव (रा. गंगापूर शिवार) यांची दुचाकी (एमएच १५ एचबी १५८९) १७ तारखेला रात्री आठ ते दहा या दरम्यान नांदूर नाका येथील शेवंता लॉन्स मंगल कार्यालयाच्या पार्किंगमधून चोरीला गेली..तर, उमेश हरिभाऊ महाले (रा. सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, कपालेश्वर नगर, तपोवन) यांची दीड लाखांची दुचाकी (एमएच १७ सीझेड ६४३४) गेल्या शनिवारी (ता.२३) मध्यरात्री राहत्या अपार्टमेंटच्या पार्किंगमधून अज्ञात चोरट्याने चोरून नेली. .याप्रकरणी आडगाव पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. मोहम्मद रजा अश्पाक खान (रा. सत्यम अपार्टमेंट, पाथर्डी रोड) यांची दुचाकी (एमएच १५ सीपी ७५७५) गेल्या शुक्रवारी (ता.२२) मध्यरात्री राहत्या अपार्टमेंटच्या पार्किंगमधून अज्ञात चोरट्यांनी चोरून नेली. याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे..नीरज सिद्धेश्वर प्रसाद (रा. अथर्व ॲनेक्स अपार्टमेंट, गणेशनगर, सातपूर) यांची ८५ हजारांची दुचाकी (एमएच १५ जेवाय ७०८१) २० तारखेला रात्री साडेसात ते आठ यादरम्यान गरवारे पॉंर्ईटसमोर असलेल्या मस्जिदीसमोर पार्क केली असता अज्ञात चोरट्याने चोरून नेली. .Cyber Fraud : व्हॉट्सॲपवरील मैत्री पडली महागात; नाशिकमधील विवाहितेला १६ लाखांचा गंडा.याप्रकरणी इंदिरानगर पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. राजाराम हरी कडाळे (रा. महादेवपूर, गंगापूर) यांची दुचाकी (एमएच १५ सीबी ५४८५) सोमवारी (ता.२५) सकाळी नाशिक रोडच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयाबाहेर पार्क केली असता, सकाळी साडेनऊ ते दीड दरम्यान अज्ञात चोरट्याने ती चोरून नेली. याप्रकरणी नाशिक रोड पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.