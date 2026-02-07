नाशिक

Girish Mahajan : "कुंभमेळा संपेपर्यंत नाशिकमध्येच ठाण मांडणार"; मंत्री गिरीश महाजन यांचा मोठा निर्धार

BJP Retains Power in Nashik Municipal Corporation : सत्तेच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षांत नाशिकचा चेहरामोहरा बदलून टाकू, नाशिकचा सर्वांगीण विकास हाच महापालिकेतील महायुतीच्या सत्तेचा संकल्प असल्याचे राज्याचे जलसंपदा व कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.
Girish Mahajan

Girish Mahajan

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: भाजपला सलग दुसऱ्यांदा नाशिककरांनी सत्ता दिली आहे. सत्तेच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षांत नाशिकचा चेहरामोहरा बदलून टाकू, नाशिकचा सर्वांगीण विकास हाच महापालिकेतील महायुतीच्या सत्तेचा संकल्प असल्याचे राज्याचे जलसंपदा व कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
political
girish mahajan
Mahayuti
Government

Related Stories

No stories found.