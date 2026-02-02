Girish Mahajan : 'दुसऱ्यांच्या पक्षात डोकावू नका, अन्यथा आमदार तर दूरच, जे थोडेफार..'; NCP अध्यक्षपदावरुन राज ठाकरेंना गिरीश महाजनांचा टोला

नाशिक : 'राष्ट्रवादीचा अध्यक्ष पाटील हवा, पटेल नको’ या राज ठाकरेंच्या प्रतिक्रियेवरील प्रश्नावर मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, दुसऱ्यांच्या पक्षात काय सुरू आहे, याकडेच राज ठाकरेंचे कायम लक्ष असते. मात्र, आपल्या पक्षात काय चालले आहे, याकडेही त्यांनी थोडे लक्ष द्यावे. अन्यथा आमदार तर दूरच, पण जे थोडेफार नगरसेवक आहेत तेही पक्षात टिकणार नाहीत, अशा शब्दांत त्यांनी टीका केली..भाजप पक्ष कार्यालय वसंत स्मृती येथे रविवारी (ता. १) झालेल्या पत्रकार परिषदेत मंत्री महाजन यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी टीका केली. यावेळी आमदार सीमा हिरे, भाजप शहराध्यक्ष सुनील केदार, माजी आमदार बाळासाहेब सानप यांच्यासह नवनियुक्त नगरसेवक, भाजप पदाधिकारी उपस्थित होते..जळगावला आम्ही युती म्हणून लढतो, तिथे त्यांचे कमी नगरसेवक असतानादेखील सत्तेत सहभागी करून घेत आहोत. मात्र नाशिकमध्ये निवडणूक स्वतंत्र लढली असल्याने नंतर एकत्र येण्याचा प्रश्नच येत नाही. भाजपला कुबड्यांची गरज नाही, असे म्हणत शिवसेना, राष्ट्रवादीला सोबत घेण्याचा कुठलाही प्रस्ताव प्राप्त झाला नसल्याची स्पष्टोक्तीही मंत्री महाजन यांनी दिली..Nashik Crime : नाशिकमध्ये बडतर्फ पोलिसाचा लॉजमध्ये संशयास्पद आढळला मृतदेह? इरफानच्या मृत्यूमागील गूढ कायम, उलटसुलट चर्चांना उधाण.मंत्री महाजन पुढे म्हणाले, की ज्या ठिकाणी एकत्र निवडणूक लढविली आहे, तेथेच मित्रपक्षांना सत्तेत भागीदार करून घेणार आहोत. नाशिकमध्ये भाजपला चांगले यश आले आहे. त्यामुळे महापौर, स्थायी समितीसह अन्य विविध महत्त्वाच्या पदांवर भाजपचाच दावा राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शिवसेना, राष्ट्रवादीला सोबत घेण्याबाबत कुठलाही प्रस्ताव प्राप्त झालेला नसल्याचे सांगताना याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय होणे बाकी असल्याचे नमूद केले..सर्वसमावेशक अर्थसंकल्पकेंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना मंत्री महाजन म्हणाले, की विकासाभिमुख, विकसित भारताकडे वाटचाल करणारा संकल्प मांडला आहे. सर्वांच्या इच्छा पूर्ण करणारा, प्रत्येक घटकासाठी उपयोगी अशा तरतुदी आहेत. या विविध तरतुदींचे त्यांनी स्वागत केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.