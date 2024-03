Nashik News : कपिला संगम भागातील कठडा नसल्याने पूल बनला धोकादायक

Nashik News : कपिला-गोदावरी संगमाच्या ठिकाणी कपिला नदी ज्या भागात गोदावरीला येऊन मिळते, त्या भागात असलेला पूल हा विनाकठड्याचा असल्याने तो धोकादायक झालेला आहे. भक्त भाविक व पर्यटकांची रेलचेल नेहमी सुरू असते. या ठिकाणी एखादी घटना घडण्याची वाट न बघता महापालिका प्रशासनाचे यावर योग्य तोडगा काढावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. (Nashik bridge becomes dangerous due to lack of rock marathi news)