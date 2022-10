नाशिक : नाशिक -औरंगाबाद रोडवरील मिरची हॉटेल चौफुलीवर झालेल्या बस -ट्रकच्या भीषण अपघातात १२ प्रवासी मृत्यूमुखी पडले होते. यातील ९ मृतदेहाची ओळख पटवून नातलगांच्या स्वाधीन करण्यात आले होते. परंतु, तीन मृतदेह आगीत गंभीररीत्या भाजल्याने त्यांची ओळख पटत नसल्याने,डीएनए चाचणी करून त्यांचे अहवाल आज प्राप्त झाले. त्यावरून ओळख पटविण्यात आल्यानंतर ते तीनही मृतदेह नातलगांच्या हवाली करण्यात आले आहेत. (Nashik Bus Fire accident three bodies handed over to relatives after receiving DNA report Nashik Latest Marathi News)

नाशिक -औरंगाबाद रोडवरील मिरची हॉटेल चौफुलीवर शनिवारी (ता.८) पहाटे साडेचार-पावणे पाचच्या सुमारास बस -ट्रकचा भीषण अपघात झाला. या अपघातानंतर बसने पेट घेतल्याने या आगीत बसमधील १२ प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू झाला. या बसमध्ये ५३ प्रवासी प्रवास करीत होते. या घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या १२ प्रवाशांपैकी ९ मृतदेहांची ओळख पटविण्यात येऊन त्यांचे मृतदेह नातलगांच्या स्वाधीन करण्यात आले.

मात्र, तीन मृतदेह आगीमध्ये गंभीररीत्या भाजलेल्या असल्याने त्यांची ओळख पटविणे नातलगांनाही कठीण जात होते. त्यामुळे जिल्हा रुग्णालय आणि पोलिस प्रशासनाने या मृतदेह आणि आलेल्या नातलगांचा डीएनए चाचणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, डीएनएचे नमुने घेऊन ते तपासणीसाठी फॉरेन्सिक लॅबला पाठविण्यात आले होते. फॉरेन्सिक लॅबच्या अहवालानंतरच तीनही मृतदेहाची ओळख पटणार होती.

त्यानुसार सदरचे नमुने सोमवारी मध्यरात्री प्राप्त झाले. सदरचे मृतदेह हे हरिभाऊ तुकाराम भिसनकर (२३, रा. वानखेड, ता. हिवरी, जि. यवतमाळ), मिनेश यादव इंगळे (२३, रा. वसारी, ता. माळेगाव, जि. वाशीम), गजानन शालिकराम लोणकर (२८, रा. आसेगाव, ता. रिसोड, जि. वाशीम) अशी तिघांची नावे आहेत. या मृतदेहाची ओळख डीएनए चाचणीतून पटविण्यात आल्यानंतर ते नातलगांच्या स्वाधीन करण्यात आले. शववाहिनीतून सदरील मृतदेह त्यांच्या मूळ गावी रवाना करण्यात आली. मृतदेहांच्या ओळख पटविण्यावरून प्रशासन काहीसे तणावात होते.

