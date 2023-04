Nashik Central Market : नाशिक सेंट्रल मार्केट CCTVच्या कक्षेत; स्मार्ट सिटीअंतर्गत कॅमेरे बसविण्यास सुरवात

By

Nashik Central Market : स्मार्ट सिटीअंतर्गत भद्रकाली येथे नव्याने उभारण्यात येत असलेले नाशिक सेंट्रल मार्केट सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या कक्षेत आणण्यात येत आहे. भद्रकालीचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक श्री. सोनवणे यांच्या हस्ते या मार्केटमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याच्या प्रत्यक्ष कामास नुकतीच सुरवात करण्यात आली. (Nashik Central Market under CCTV Installation of cameras under Smart City begins nashik news)

भद्रकाली परिसराची नागरिकांमध्ये असलेली प्रतिमा बदलून बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी या भागात नाशिक सेंट्रल मार्केट उभारण्यात आले आहे. भविष्यात शहरातील मुख्य बाजारपेठ म्हणून हे मार्केट उदयास येणार आहे.

त्यानिमित्ताने महापालिकेतर्फे या ठिकाणी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध केल्या जात आहेत. महापालिकाही होतकरूंना रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी मार्केटमध्ये आवश्यक त्या सर्व सुविधा टप्प्या-टप्प्याने उपलब्ध करून देत आहे.

मार्केट तयार झाल्यानंतर कुठल्याही प्रकारचा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ नये, अनधिकृत घटनांना आळा बसावा या हेतूने संपूर्ण मार्केट सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या कक्षेत आणण्याचे प्रयत्न आहेत.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

यासाठी खासदार हेमंत गोडसे यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक सेंट्रल मार्केटच्या पदाधिकाऱ्यांनी मार्केटमध्ये स्मार्ट सिटीअंतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावे, अशा मागणीचे निवेदन महापालिका आयुक्तांना दिले होते.

आयुक्तांनी त्याची त्वरित दखल घेत अवघ्या वीस दिवसांत मार्केटमध्ये प्रत्यक्ष सीसीटीव्ही बसविण्याच्या कामास सुरवात केली आहे. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून ४ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येत आहेत.

भद्रकाली पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक श्री. सोनावणे यांच्या हस्ते त्याचे भूमिपूजन झाले. यावेळी नाशिक सेंट्रल मार्केटचे अध्यक्ष चेतन शेलार, निलेश शेलार, विजय जाधव, योगेश बकरे, मुज्जू शेख यांच्यासह परिसरातील नागरिक आणि व्यापरी उपस्थित होते.