Liaison Chief Sunil Patil, Upazila Chief Shantaram Thackeray, Assembly Liaison Chief Navnath Nichit etc. during the meeting of office bearers. esakal

नाशिक Chandwad Shivsena Mass Resignation: नेमणुकाच नसलेल्यांचे राजीनामे कसे? शांताराम ठाकरे; सामुहीक राजीनाम्याचा परिणाम नाही Latest Political News : चांदवड तालुक्यातील शिवसैनिकांनी सामूहिक राजीनामे दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर उपजिल्हाप्रमुख शांताराम ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली चांदवड तालुका शिवसेनेची तातडीची बैठक झाली.