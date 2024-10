Nashik Vidhan Sabha Election 2024 : ओबीसी- मराठा वादाचापरिणाम किरकोळ दिसेल : भुजबळांचा दावा

Minister Chhagan Bhujbal while interacting with office bearers and workers in the meeting held at the Liaison Office here. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied येवला : सर्वच पक्षांतील वेगवेगळ्या गटाचा विचार केल्यास मराठा समाजातील उमेदवार सर्वाधिक आहेत. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत ओबीसी- मराठा वादाचा परिणाम तुरळक ठिकाणी दिसेल, असा दावा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला. नांदगावच्या जागेवर महायुतीचे आमदार आहेत, मग समीर भुजबळ यांना जागा आहे कुठे? असे उत्तरही त्यांनी एका प्रश्नावर दिले. येवला दौऱ्यावर आलेल्या भुजबळ यांनी संपर्क कार्यालयात पत्रकारांशी संवाद साधला. ( outcome of obc Maratha dispute will be marginal ) Loading content, please wait...