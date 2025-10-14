Nashik: रिक्षा चालकांनी मदत नाकारली, आईच्या खांद्यावर लेकराने जीव सोडला; भाजपचा पदाधिकारी धावला, पण..

नाशिकरोडः जेवताना नऊ वर्षांच्या मुलाच्या घशात काहीतरी अडकल्याने श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागल्याने आईने खांद्यावर खासगी डॉक्टरांकडे धाव घेतली. डॉक्टरांनी अत्यवस्थ मुलाला बिटको रुग्णालयात घेऊन जाण्याचा सल्ला दिला. भाजपचे पदाधिकारी भूषण शहाणे यांनी मातेला अत्यवस्थ मुलासह दुचाकीवरून बिटको रुग्णालयात पोहोचवले. मात्र तोपर्यंत मुलाने मातेच्या खांद्यावरच प्राण सोडले..प्रवीण सुरेश डगळे (रा. खिरविरे, ता. अकोले) असे या मुलाचे नाव असून, संगीता डगळे असे त्याच्या आईचे नाव आहे. संगीता या मुलगा प्रवीणसह मराठा कॉलनी भागात पाहुण्या म्हणून आल्या होत्या. सोमवारी दुपारी जेवताना प्रवीणला श्वासोत्सवाचा त्रास झाल्याने तो निपचित पडला. त्याला अत्यवस्थ स्थितीत आईने खासगी डॉक्टरांकडे नेले. डॉक्टरांनी त्यांना बिटको रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला दिला. संगीता डगळे यांनी रिक्षाचालकांना मुलाला बिटको रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी विनंती केली. याच वेळी भूषण शहाणे यांनी मायलेकाला रुग्णालयात दाखल केले..Passenger bus caught fire : भीषण दुर्घटना! प्रवाशांनी भरलेली बस पेटली; लहान मुलं, महिलांसह १५ जणांचा मृत्यू.रिक्षाचालकांनी मदत नाकारलीसंगीता डगळे यांनी आपल्या मुलाला एका खासगी रुग्णालयात नेलं होतं. परंतु तिथल्या डॉक्टरांनी त्यांना महापालिकेच्या रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला दिला. तेव्हा संगीता यांनी रिक्षाचालकांनी विनवणी करुन रुग्णालयात जाण्यासाठी मदत मागितली. परंतु रिक्षाचालकांनी नकार दिला. तेव्हा तिथे असलेले भाजप पदाधिकारी भूषण शहाणे यांनी तातडीने आपल्या दुचाकीवरुन दोघांना महापालिकेच्या रुग्णालयात नेलं. मात्र रुग्णालयाचं गेट बंद होतं. मग ते बिटको रुग्णालयात गेले. मात्र डॉक्टरांनी ९ वर्षांच्या मुलाला मृत घोषित केलं..Medical Admission Scam : वैद्यकीय प्रवेशासाठी १५२ विद्यार्थ्यांना सीईटी सेलची नोटीस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.