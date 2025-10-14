नाशिक

Nashik: रिक्षा चालकांनी मदत नाकारली, आईच्या खांद्यावर लेकराने जीव सोडला; भाजपचा पदाधिकारी धावला, पण..

Heartbreaking Tragedy in Nashik: 9-Year-Old Chokes While Eating, Dies on Mother's Shoulder After Auto Drivers Refuse Help मुलाचा जीव वाचवण्यासाठी आई इकडे-तिकडे धाव होती. मात्र तिच्या मदतीला कुणीही आलं नाही. शेवटी भाजप पदाधिकाऱ्यांना मदत केली, पण उशीर झाला होता.
Nashik: रिक्षा चालकांनी मदत नाकारली, आईच्या खांद्यावर लेकराने जीव सोडला; भाजपचा पदाधिकारी धावला, पण..
संतोष कानडे
Updated on

नाशिकरोडः जेवताना नऊ वर्षांच्या मुलाच्या घशात काहीतरी अडकल्याने श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागल्याने आईने खांद्यावर खासगी डॉक्टरांकडे धाव घेतली. डॉक्टरांनी अत्यवस्थ मुलाला बिटको रुग्णालयात घेऊन जाण्याचा सल्ला दिला. भाजपचे पदाधिकारी भूषण शहाणे यांनी मातेला अत्यवस्थ मुलासह दुचाकीवरून बिटको रुग्णालयात पोहोचवले. मात्र तोपर्यंत मुलाने मातेच्या खांद्यावरच प्राण सोडले.

Loading content, please wait...
Nashik
death
auto rikshaw

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com