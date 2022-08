स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या होर्डिंगच्या प्रेमात नाशिककर!

नाशिक : साधारणपणे नाशिक शहरात नागरिकांना होर्डिंग्जवर व्यावसायिक जाहिराती दिसतात. होर्डिंग्ज अनेक ब्रँडच्या जाहिराती शहरात चैतन्य निर्माण करण्यास मदत करतात. परंतु स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त नम्रता अॅडव्हटायजिंग या नाशिकमधील आघाडीच्या जाहिरात कंपनीने लावलेल्या सिटी सेंटर मॉल सिग्नलवर असलेल्या होर्डिंगच्या प्रेमात नाशिककर पडत आहेत. (Nashik citizens in love with hoardings of amrit Festival of independence nashik Latest Marathi News)

भारतीय ध्वजाच्या प्रचंड दर्शनामुळे हे होर्डिंग सर्वांना आकर्षित करत आहे. नम्रता अॅडव्हटायझिंग या नाशिकमधील आघाडीच्या जाहिरात कंपनीने ७५ व्या स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून शहरातील लोकांमध्ये चैतन्य निर्माण करण्यासाठी हे मोठे होर्डिंग प्रदर्शित केले आहे.

या होर्डिंगमधील भारतीय ध्वजाचे चित्र प्रत्येकाला देशाचा ७५ वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यासाठी खरोखरच प्रेरणादायी ठरत आहे. नाशिक आउटडोअर अ‍ॅडव्हर्टायझिंग वेल्फेअर असोसिएशनने स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षाच्या संदर्भात केंद्र सरकारच्या कार्यक्रम मार्गदर्शकांची जागरूकता निर्माण करण्यात आणि ध्वजारोहण आणि शहरातील लोकांना प्रेरणा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

तसेच आघाडीची बांधकाम कंपनी परफेक्ट बिल्डकॉन आणि डॉ. राहुलचे होमिओपॅथी क्लिनिक आणि नाशिक आउटडोअर अॅडव्हर्टायझिंग वेल्फेअर असोसिएशनने या कार्यक्रमासाठी मदत केली आहे.

