Nashik Municipal Corporation: नाशिक महापालिकेत खळबळ! भाजप नगरसेवकानं वाद घालत मोबाईल हिसकावला, वादानंतर अभियंत्याने दिला VRSचा अर्ज

नाशिक: सिंहस्थाच्या कामांवरून नगरसेवक आणि प्रशासनातील तणाव ताजा असतानाच भाजपच्या नगरसेवकाने नगररचना विभागातील कनिष्ठ अभियंत्याशी वाद घातल्याची घटना चर्चेत आली. या प्रकारानंतर मानसिक त्रास झाल्याचे सांगत संबंधित कनिष्ठ अभियंत्याने थेट स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्जच दाखल केला आहे..MPSC Success Story: पीएसआयची संधी हुकली, पण हार मानली नाही; अखेर MPSC मधून निळकंठ गुडपळे महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी, जिद्दीने गाठले यश.. .नाशिक रोड विभागातील भाजपच्या नगरसेवकाचे नगररचना विभागात एक प्रकरण अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. शुक्रवारी (ता. १२) दुपारी संबंधित नगरसेवकाने थेट नगररचना विभाग गाठून कामाचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली. नगररचना विभागात कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि सहायक संचालक अशी रचना आहे. शिवारनिहाय कामाची विभागणी असून, नाशिक शहराचा भाग कनिष्ठ अभियंता प्रदीप भामरे यांच्याकडे आहे. .मात्र, नगरसेवक भामरे यांच्याकडेच कामाची विचारणा केली. संबंधित फाईल आपल्याकडे नसून, उपसंचालकांकडे असल्याचे भामरे यांनी सांगितले, वाद वाढत जाऊन तो मोबाईल हिसकावण्यापर्यंत गेला. सुमारे १५ मिनिटे चाललेल्या या नाट्यानंतर प्रकरण हमरीतुमरीवर आले. मध्यस्थीनंतर प्रकरण तात्पुरते मिटले असले, तरी दुपारनंतर भामरे यांनी थेट आयुक्तांकडे स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज सादर केला. घटनेनंतर नगरसेवकाविरोधात तक्रार देण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आल्या, मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचे समजते..MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...सोमवारी आंदोलनसोमवारी (ता. १५) कार्यालयीन वेळेत काळ्या फिती लावून आंदोलन करण्याचा निर्णय कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. दरम्यान, प्रभाग २० चे नगरसेवक सतीश निकम यांनी आपली बाजू मांडताना सांगितले, की १५ दिवसांपासून फाईलचा पाठपुरावा करूनही उत्तर मिळत नव्हते. मी जनतेची कामे घेऊन गेलो होतो. लोकप्रतिनिधी या नात्याने काम होणे अपेक्षित होते. विचारणा करीत असताना संबंधित अभियंता मोबाईलवर बोलत होते, हा लोकप्रतिनिधींचा अपमान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.