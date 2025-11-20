Nashik Weather Update : नाशिक गारठले! पारा सलग तिसऱ्या दिवशी १० अंशांखाली; निफाडमध्ये ७ अंश सेल्सिअस, पुढील ३ दिवस थंडीची लाट कायम

नाशिक: जिल्ह्याच्या पाऱ्यात बुधवारी (ता. १९) किंचित वाढ झाली असली, तरी वातावरणात गारठा कायम असल्याने सर्वसामान्यांना हुडहुडी भरली आहे. नाशिकमध्ये ९.७ अंश सेल्सिअस तसेच निफाडला सुमारे ७ अंश सेल्सिअसवर पारा स्थिरावला. पुढील तीन दिवस थंडीची लाट कायम राहील असा अंदाज आहे..उत्तर भारताकडून येणाऱ्या शीतलहरींमुळे मागील काही दिवसांपासून जिल्ह्यातील तापमानात लक्षणीय घट झाली आहे. परिणामी, जिल्ह्यात थंडीची लाट पसरली आहे. नाशिकमध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी दहा अंशांखाली पारा नोंद झाला आहे. त्यामुळे शहर व परिसरातील गारठा कायम आहे. .पहाटेच्या वेळी थंड वाऱ्यांसह धुके पसरत असल्याने शहरातील जनजीवनावर परिणाम होत आहे. सायंकाळनंतरही थंडीचा जोर जाणवतो असून साधारणतः ८ वाजेपर्यंत शहरातील रस्त्यांवर सामसूम दिसू लागते. तसेच थंडीपासून बचावासाठी नागरिक उबदार कपड्यांसह शेकोट्यांभोवती गर्दी करत आहेत..PMC Action : 'शेकोटी' पेटवल्यास आता खैर नाही! थंडीत प्रदूषण वाढल्याने पुणे महापालिकेकडून दंडात्मक कारवाईचा इशारा.निफाडच्या पाऱ्यात किंचित वाढ झाली असली, तरी तालुक्यात थंड वाऱ्यांचा झोतामुळे अवघा तालुका गारठून गेला आहे. वातावरणातील हा बदल द्राक्षबागांसाठी धोकेदायक असून थंडीपासून फळपिकाची काळजी घेण्यासाठी बागांमध्ये धुरफवारणी करण्यात येत आहे. तसेच मालेगाव-चांदवडसह जिल्ह्याच्या अन्य भागातही थंडीचा जोर कायम असल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत. दरम्यान, शनिवारनंतर (ता. २२) उत्तर भारताकडून येणाऱ्या वाऱ्यांचा वेग मंदावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे थंडीचा जोर कमी होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.