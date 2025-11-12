नाशिक

Nashik Politics : काँग्रेसला मोठा धक्का; माजी आमदार शिरीषकुमार कोतवालांचा भाजपात प्रवेश!

Political Switch,: नाशिक जिल्हा काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष आणि चांदवडचे दोन वेळा आमदार राहिलेले शिरीषकुमार कोतवाल यांनी पक्षातील गटबाजी, निर्णय प्रक्रियेतील विलंब आणि नेतृत्वाकडून दुर्लक्ष यामुळे नाराजी व्यक्त करत काँग्रेस सोडून भाजपात प्रवेश केला.
भाऊसाहेब गोसावी
Updated on

दवड : नाशिक जिल्हा काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष आणि चांदवडचे माजी आमदार शिरीषकुमार कोतवाल यांनी अखेर काँग्रेसचा झेंडा खाली ठेवत भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे नाशिक जिल्हा काँग्रेसला मोठा धक्का बसला असून, चांदवड तालुक्यातील राजकीय समीकरणांमध्ये आमूलाग्र बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

