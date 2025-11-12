Nashik Politics : काँग्रेसला मोठा धक्का; माजी आमदार शिरीषकुमार कोतवालांचा भाजपात प्रवेश!

दवड : नाशिक जिल्हा काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष आणि चांदवडचे माजी आमदार शिरीषकुमार कोतवाल यांनी अखेर काँग्रेसचा झेंडा खाली ठेवत भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे नाशिक जिल्हा काँग्रेसला मोठा धक्का बसला असून, चांदवड तालुक्यातील राजकीय समीकरणांमध्ये आमूलाग्र बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..हा भाजप प्रवेश सोहळा गुरुवार, १३ नोव्हेंबर रोजी सकाळी १० वाजता नाशिक येथील भाजप कार्यालयात पार पडणार आहे. या वेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच जिल्हा भाजपचे वरिष्ठ पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. कोतवाल यांच्यासोबत चांदवड, देवळा आणि परिसरातील अनेक काँग्रेस कार्यकर्तेही भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत..Zilla Parishad Election: सर्व पक्षांत उमेदवारीसाठी शर्यत; बदलणार राजकीय समीकरणे.शिरीषकुमार कोतवाल हे दोन वेळा आमदार राहिलेले असून, त्यांनी चांदवड विधानसभा मतदारसंघात विकासाच्या अनेक योजना राबवल्या आहेत. ते काँग्रेसमधील अनुभवी आणि प्रभावी नेते मानले जातात. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून पक्षातील गटबाजी, निर्णय प्रक्रियेतील विलंब आणि नेतृत्वाकडून दुर्लक्ष या कारणांमुळे ते नाराज असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. अखेर या सर्व चर्चांना पूर्णविराम देत कोतवाल यांनी भाजपचा झेंडा हाती घेतला आहे. त्यांच्या या प्रवेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीत भाजपचा मोर्चा अधिक मजबूत होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. तर, काँग्रेससाठी हा मोठा धक्का ठरणार आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.