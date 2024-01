Nashik Corona Update: शहरात नव्या व्हेरिएंटचा प्रसार! 18 बाधित; वैद्यकीय यंत्रणा अलर्टवर

नाशिक : मागील आठ दिवसांत शहरात कोरोनाच्या नव्या व्हेरिएंटने अठरा जणांना बाधित केले आहे.

त्यामुळे वैद्यकीय यंत्रणा अलर्ट मोडमध्ये आली असून, रुग्णांच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध घेऊन अॅन्टिजेन तपासण्या केल्या जात आहेत. (Nashik Corona Update Spread of new variants in city 18 affected Medical system on alert)