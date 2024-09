Nashik Leopard Attack : दातली येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात गाय ठार

नांदूर शिंगोटे : सिन्नर तालुक्यात बहुतांशी गावांमध्ये यावर्षी मोठ्या प्रमाणावर बिबट्यांनी शेतकऱ्यांच्या पशुधनावर हल्ला करण्याची प्रमाण वाढले आहे. दाखली येथील शेतकरी सोमनाथ भागोजी भाबड यांच्या वस्तीवर काल रात्री अचानकपणे मध्यरात्रीच्या सुमारास बिबट्याने हल्ला करून एक गाय ठार केली हा प्रकार जनावरांनी आरडाओरड केल्यामुळे भाबड यांच्या लक्षात आला भाबड कुटुंबीय जागी झाल्यानंतर त्यांनी बघितले असता बिबट्याने गाय ठार केल्याचा प्रकार समोर आला. (Cow killed in leopard attack in Detail in sinnar )