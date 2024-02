Nashik Crime: कारची काच फोडून लॅपटॉप लंपास; भरदिवसा स्मार्टरोडवर घडली घटना

नाशिक : स्मार्ट रोडवर रस्त्यालगत पार्क केलेल्या कारची काच फोडून चोरट्यांनी लॅपटॉपसह बँक लंपास (Theft) केल्याचा प्रकार शनिवारी (ता. १७) भरदिवसा घडली. दीपक आहेर (रा. कळवण) यांच्या फिर्यादीनुसार, ते शनिवारी (ता. १७) काही कामानिमित्ताने नाशिकला आले होते. (Nashik Crime Car window broken and laptop looted incident on Smart Road in broad daylight marathi news)