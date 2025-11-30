Nashik Crime: हसतं खेळतं कुटूंब उद्धवस्त ! आधी पत्नी अन् मुलांची केली हत्या, मग स्वत:ही जीवन संपवलं; तरुणाने का उचललं टोकाचे पाऊल ?

नाशिकमधील देवळा तालुक्यात धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणाने आपल्या पत्नीची आणि दोन मुलांची हत्या करुन जीवनस संपवले आहे. ही घटना शनिवारी रात्री घडली असून आज सकाळी उघडकीस आली आहे. तरुणाने हे टोकाचे पाऊल उचलण्यापूर्वी सकाळी व्हॉट्स ॲपवर 'भावपूर्ण श्रद्धांजली' असे स्टेट्स टाकले होते. यानंतर रात्री टोकाचे पाऊल उचलले. .मिळालेल्या माहितीनुसार माळवाडी गावातील गोविंदा शेवाळे याने आपल्या पत्नी आणि मुलांची हत्या करुन गळफास घेऊन आत्महत्या केली. हे टोकाचे पाऊल उचलण्यापूर्वी सकाळी व्हॉट्स ॲपवर 'भावपूर्ण श्रद्धांजली' असे स्टेट्स टाकले होते.हे स्टेट्स त्याच्या लहान भावाने पाहिले आणि त्याला काहीतरी अनुचित घडल्याची शंका आली. त्याने तात्काळ इतर नातेवाईकांना फोनद्वारे याची माहिती दिली. त्यानंतर शेवाळे कुटुंबीयांच्या निवासस्थानी गेल्यावर भयानक घटना उघडकीस आली. घटनास्थळी मोठी गर्दी जमा झाल्याने पोलिसांनी जमावाला नियंत्रित केले. हत्या की आत्महत्या याबाबतच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी फॉरेन्सिक टीम तपासणी करणार आहे..स्वतःच्या मृत्यूचे संकेत देणारा 'भावपूर्ण श्रद्धांजली' हा स्टेटस पाहिल्यानंतर, ही घटना पूर्वनियोजित असावी अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. या दुर्दैवी घटनेत कोमल गोविंद शेवाळे (वय ३५), ख़ुशी गोविंद शेवाळे (वय ८), श्याम गोविंद शेवाळे (दीड वर्षे) यांचा बळी गेल्याने त्यांचे मृतदेह स्वतःच्या घरात आढळून आल्याची घटना आज सकाळी घडली आहे..यात युवक गोविंद शेवाळे याने स्वतः दोरीने फाशी घेऊन आत्महत्या केली असल्याचे दिसून येत आहे, तर पत्नी, एक मुलगी, एक मुलगा यांचा मृतदेह झोपलेल्या अवस्थेत असल्याचे प्रथम दर्शनी आढळून आले आहे. देवळा पोलीस पोलीस निरीक्षक सार्थक नेहते यांच्यासह पोलीस घटनास्थळी उपस्थित असून अधिक तपासासाठी नाशिक विभागीय फॉरेन्सिक टीम उपस्थित होत आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.