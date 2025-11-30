नाशिक

Nashik Crime: हसतं खेळतं कुटूंब उद्धवस्त ! आधी पत्नी अन् मुलांची केली हत्या, मग स्वत:ही जीवन संपवलं; तरुणाने का उचललं टोकाचे पाऊल ?

Nashik Family Tragedy : नाशिकच्या देवळा तालुक्यात एका तरुणाने पत्नी व दोन मुलांची हत्या करून आत्महत्या केली. सकाळी त्याने WhatsApp वर ‘भावपूर्ण श्रद्धांजली’ असा स्टेटस टाकून आपल्या मृत्यूचा संकेत दिला होता.
Police investigate the Malwadi home in Deola, Nashik, where a young man allegedly killed his wife and children before committing suicide.

मोठाभाऊ पगार : सकाळ वृत्तसेवा
नाशिकमधील देवळा तालुक्यात धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणाने आपल्या पत्नीची आणि दोन मुलांची हत्या करुन जीवनस संपवले आहे. ही घटना शनिवारी रात्री घडली असून आज सकाळी उघडकीस आली आहे. तरुणाने हे टोकाचे पाऊल उचलण्यापूर्वी सकाळी व्हॉट्स ॲपवर 'भावपूर्ण श्रद्धांजली' असे स्टेट्स टाकले होते. यानंतर रात्री टोकाचे पाऊल उचलले.

