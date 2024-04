11 kg ganja seized from a house in Ambad area. along with a team of Unit One of the City Crime Branch. esakal

नाशिक Nashik Crime News : अंबडमध्ये घरात सापडला गांजाचा साठा; संशयिताला अटक Nashik Crime : शहरात वारंवार अंमली पदार्थ सापडतो आहे. अंबड परिसरातील एका घरामध्ये साठा करण्यात आलेला सुमारे ११ किलो गांजा पोलिसांच्या हाती लागला आहे.