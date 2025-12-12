नाशिक

Nashik Crime : चारित्र्याच्या संशयातून रामकुंडावर श्राद्धविधींना मदत करणाऱ्या विवाहितेला पतीनं संपवलं; बुटाच्या लेसने आवळला गळा

Nashik Wife Case : नाशिकच्या पंचवटीत चारित्र्याच्या संशयातून पतीने विवाहितेचा लेसने गळा आवळून खून केला. शेजाऱ्यांच्या सतर्कतेतून घटना उघड झाली.
सकाळ डिजिटल टीम
नाशिक : चारित्र्याच्या संशयातून पतीने पत्नीचा बुटाच्या लेसने गळा आवळून खून केल्याची (Nashik Wife Killed Case) धक्कादायक घटना नाशिकमध्ये उघडकीस आली आहे. गुरुवारी सायंकाळी पंचवटी वाचनालयाजवळील घरात ही घटना समोर आल्याने परिसरात खळबळ उडाली.

