Nashik Crime : चारित्र्याच्या संशयातून रामकुंडावर श्राद्धविधींना मदत करणाऱ्या विवाहितेला पतीनं संपवलं; बुटाच्या लेसने आवळला गळा

नाशिक : चारित्र्याच्या संशयातून पतीने पत्नीचा बुटाच्या लेसने गळा आवळून खून केल्याची (Nashik Wife Killed Case) धक्कादायक घटना नाशिकमध्ये उघडकीस आली आहे. गुरुवारी सायंकाळी पंचवटी वाचनालयाजवळील घरात ही घटना समोर आल्याने परिसरात खळबळ उडाली. मृत विवाहितेचे नाव शीतल नितीन भामरे (वय २५) असे असून आरोपी पती नितीन भामरे सध्या फरार आहे. रामकुंड परिसरात श्राद्ध विधींना सहाय्यक म्हणून शीतल आणि तिची सासू काम करत असत.

बुटाच्या लेसने आवळला गळा

शीतल ही पती, सासू-सासरे यांच्यासोबत राहत होती. नितीन याला पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय होता आणि तो व्यसनाधीन होता. गेल्या काही दिवसांपासून या संशयावरून दोघांमध्ये वारंवार वाद होत होते. बुधवारी रात्री नितीनने शीतलसोबत वाद घातला आणि संतापाच्या भरात तिला मारहाण करून बुटाच्या लेसने गळा आवळला, अशी प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिली आहे. खून केल्यानंतर नितीन घराला कुलूप लावून पसार झाला.

घरात आढळला मृतदेह

गुरुवारी दुपारी घर बंद असल्याचे लक्षात आल्यामुळे शेजाऱ्यांनी शीतलच्या सासू-सासऱ्यांना फोन करून माहिती दिली. सायंकाळी सहाच्या सुमारास ते घरी आले. कुलूप तोडल्यावर शीतलचा मृतदेह घरात पडलेला आढळला. त्यानंतर पंचवटी पोलिसांना तातडीने कळविण्यात आले. वरिष्ठ निरीक्षक गजेंद्र पाटील, उपविभागीय पोलिस अधिकारी मोनिका राऊत आणि एसीपी शेखर देशमुख यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली.

आरोपीचा शोध सुरू

घटनेच्या काही वेळ आधी शीतलने नणंद पूनम देसले हिला पतीसोबतचा वाद फोनवर सांगितला होता. नंतर पूनम गावाहून नाशिकला आली असता, तिला घरात शीतलचा मृतदेह आढळला. नितीनने पत्नीचा खून करून दरवाजा बाहेरून लावून पलायन केले होते, हे स्पष्ट झाले. या प्रकरणी पंचवटी पोलिस ठाण्यात नितीन भामरे याच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी आरोपीचा शोध सुरू केला आहे.