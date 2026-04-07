Nashik Crime Case : एरंडेच्या कार्यालयात प्राण्यांचे अवयव; पेनड्राइव्हमध्ये सात महिलांचे 120 व्हिडिओ; महत्त्वाची कागदपत्रेही पोलिसांच्या हाती

नाशिक : महिलांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणी अटकेत असलेल्या रवींद्र एरंडे प्रकरणात पोलिसांनी केलेल्या तपासातील नव्या बाबी न्यायालयात मांडत सात दिवसांच्या पोलिस कोठडीची (Nashik sexual exploitation case) मागणी केली. यावर सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने संशयित आरोपीला १० एप्रिलपर्यंत चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. दरम्यान, त्याच्या कार्यालयातून प्राण्यांचे अवयव जप्त करण्यात आले असून, काही महत्त्वाची कागदपत्रेही पोलिसांच्या हाती लागले आहेत..सरकार पक्षातर्फे तपासी अधिकारी सहायक पोलिस आयुक्त डॉ. सचिन बारी यांनी युक्तिवाद करताना एरंडेच्या कार्यालय व निवासस्थानी झडतीदरम्यान काही महत्त्वाची कागदपत्रे आढळल्याचे सांगितले. तसेच कार्यालयात प्राण्यांचे अवयव सापडले असून, ते कोणत्या कारणासाठी वापरले जात होते, याचा तपास सुरू असल्याचे नमूद केले..जप्त करण्यात आलेल्या हार्ड डिस्कचा डेटा तपास सुरू असून, पेनड्राइव्हमधील माहिती पाहता सात महिलांचे सुमारे १२० व्हिडिओ असल्याची त्याने कबुली दिल्याचा दावा पोलिसांनी केला. संबंधित महिलांची ओळख पटविणे व आरोपीने वापरलेली उपकरणे शोधणे आवश्यक असल्याने सात दिवसांची पोलिस कोठडी देण्याची मागणी करण्यात आली..एरंडेचे वकील ॲड. अरुण दोंदे यांनी पोलिसांच्या मागणीला विरोध केला. एरंडे पाच दिवसांपासून पोलिसांच्या ताब्यात असून, पेनड्राइव्ह व कॅमेरा जप्त नसल्याचा दावा चुकीचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्राण्यांच्या कातडीबाबत ती सापाची कात असल्याचे नमूद केले. ज्या बाबी प्रत्यक्ष उपलब्ध नाहीत, त्यासाठी पोलिस कोठडीची गरज नसल्याचा युक्तिवाद न्यायालयीन कोठडीची मागणीही केली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्या. श्रीमती पांढरे यांनी १० एप्रिलपर्यंत चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली.