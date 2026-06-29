Nashik: पोलिसांनीच दाखवली सायबर गुन्ह्यात अडकवण्याची भीती, नाशिकमध्ये तरुणांकडून उकळले लाखो रुपये

नाशिक: ऑनलाइन फसवणुकीच्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी नाशिकमध्ये आलेल्या हिमाचल प्रदेशच्या पोलिसांनी शहरातील काही युवकांना अटकेची भीती दाखवून त्यांच्या पालकांकडून लाखो रुपये उकळल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. एका कामगार मुलाच्या पित्याकडून मुलाला सोडविण्याच्या बदल्यात सुमारे सव्वा ते दीड लाख रुपये उकळले आहेत. कामगाराने या सर्व प्रकाराची आपबीती 'सकाळ'कडे संपर्क साधत विशद केली. या घटनेमुळे हिमाचल प्रदेश पोलिस तपासकामी आले होते की वसुलीसाठी, असा प्रश्न उभा राहिला आहे..सिडको परिसरातील एका कामगाराच्या घरी तीन दिवसांपूर्वी हिमाचल प्रदेश पोलिसांचे एक पथक दाखल झाले. कामगाराचा एकुलता मुलगा ऑनलाइन फसवणुकीत सहभागी असल्याचे सांगत त्याला ताब्यात घेतले. या प्रकाराने हादरलेल्या कामगाराला हिमाचल प्रदेश पोलिसांनी मुलाची सुटका करून घेण्यासाठी पाच लाखांची मागणी केली होती. तसेच मुलाला हिमाचल प्रदेशात घेऊन जाण्याची धमकी देत तिकडेच सोडवायला या, अशी भीती दाखविली. कामगाराने गयावया केल्यानंतर अडीच लाखांची मागणी केली. अखेरीस कामगाराने दिवसभरात अनेकांकडून हातउसनवार पैसे घेत एक लाख २७ हजार रुपयांची रोकड संबंधित हिमाचल प्रदेश पोलिसांच्या हातावर टेकविली,.Nashik: दिवसभर शेतात काम केलं, रात्री मटणाचा बेत जीवावर बेतला; पत्नीचा मृत्यू, पती गंभीर; मटण खाल्ल्यानंतर बिघडली प्रकृती, पत्नीचा मृत्यू, पती गंभीर.त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या मुलास सोडले. सिडकोतीलच एका व्यावसायिकाच्या भावालाही अशाच रीतीने धमकावून त्यांच्याकडून दोन लाख रुपये उकळले. म्हसरूळ, आडगाव परिसरातही काही युवकांकडून अशाच रीतीने अटकेची भीती दाखवून त्यांच्याकडूनही लाखो रुपये घेतल्याचे समजते. हिमाचल प्रदेश पोलिसांनी शहर आयुक्तालय हद्दीतील पोलिस ठाण्यांमध्ये तपासाच्या अनुषंगाने त्या-त्या पोलिस ठाण्यांना पूर्वकल्पना दिली. मात्र त्यानंतर त्यांनी ज्या प्रकारे वसुली केली त्याबाबत स्थानिक पोलिसांना काहीही माहिती नसावी याबाबत पीडितांनी शंका उपस्थित केली आहे..हे करता आले असते...हिमाचल प्रदेश पोलिसांनी कोणत्याही प्रकारचे ठोस पुरावे न देता शहरातील काही मुलांना वेठीस धरून त्यांच्या पालकांकडून लाखो रुपये वसूल केले. याबाबत संबंधित पालकांनी 'लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा'कडे तक्रार केली असती तर हिमाचल प्रदेश पोलिसांची पोलखोल झाली असती. शिवाय अनेकांची झालेली फसगतही झाली नसती..Crime News: पाच हजार मदत देण्याच्या बहाण्याने तरुणीवर कारमध्ये अत्याचार, संशयितावर गुन्हा दाखल.माझ्या मुलाचा त्या प्रकरणाशी संबंध नाही. पण, त्याच्या अटकेची भीती आणि हिमाचल प्रदेशला घेऊन जाण्याचे त्यांनी धमकावले. या भीतीपोटीच उसनवार पैसे घेत त्यांना सुमारे सव्वा लाख रुपये दिले. आणखी काही मुलांच्या पालकांकडून त्यांनी पैसे घेतल्याचे मला दाखविले होते. -पीडित कामगार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.