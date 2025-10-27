Nashik-Delhi flight:'नाशिक-दिल्ली दरम्यान रात्रीची विमानसेवा रविवारपासून नियमित सुरु'; खासदार भास्कर भगरेंचा पाठपुरावा

वणी (नाशिक) : रविवार (ता. २६ ऑक्टोबर) पासून नाशिक ते दिल्ली दरम्यानची रात्रीची विमानसेवा सुरू झाली आहे. या सेवेच्या नियमित सुरूवातीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे दिंडोरी लोकसभेचे खासदार भास्कर भगरे यांनी रविवारी या नव्या विमानसेवेतून थेट दिल्लीकडे प्रस्थान केले..Bacchu Kadu: जातीपातीच्या भांडणांमध्ये शेतकऱ्यांचा प्रश्न हरवला: बच्चू कडू; शेतकऱ्यांचा ‘आसूड मेळावा’; सरकारच्या धोरणांवर हल्लाबोल.खासदार भगरे यांनी सांगितले की, "नाशिक-दिल्ली विमानसेवा नियमित सुरू व्हावी, यासाठी मी सातत्याने पाठपुरावा केला. आज या प्रयत्नांना यश आले आहे. या सेवेद्वारे मी थेट दिल्लीला प्रवास करीत असून दिल्ली येथे केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची भेट घेणार आहे." या भेटीत खासदार भगरे दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघासह नाशिक जिल्हा आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या समस्या कृषी मंत्र्यांसमोर मांडणार आहेत. ."असमानी आणि सुलतानी संकटाने उध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी करणार आहे," असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रवासात नाशिक लोकसभेचे खासदार राजाभाऊ वाजे आणि सह्याद्री चे विलास शिंदे हेही खा. भगरे यांच्यासोबत आहेत..Minister Pratap Sarnaik: रवींद्र धंगेकर हे शिवसेनेचा आक्रमक चेहरा; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली पाठराखण."नाशिक-दिल्ली विमानसेवा सुरू करण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला आणि त्याच विमानातून मी शेतकऱ्यांसाठी दिल्लीकडे निघालो आहे, ही माझ्यासाठी शेतकरी पुत्र म्हणून सार्थ अभिमानाची बाब आहे.खा. भास्कर भगरे, खासदार दिंडोरी लोकसभा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.