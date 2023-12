Nashik Dengue Update: वर्षभरात एक हजारांहून अधिक डेंगी रुग्ण; आठवडाभरात 80 नवे रुग्ण आढळल्याने चिंता

नाशिक : डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात शहरात ८० नवीन डेंगी रुग्ण आढळले आहेत. वर्षभरात बाधितांचा एकूण आकडा आता १०६५ च्या वर पोचला आहे.

एसटीच्या कार्यालयात डेंगी अळीचे उत्पत्ती ठिकाणे आढळून आल्याने विभागीय नियंत्रकांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. (Nashik Dengue Update More than thousand dengue cases in year Concerned 80 new patients found in week)