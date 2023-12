Nashik Dengue News: डेंगी अळ्यांची उत्पत्ती स्थाने निर्माण केल्याने नाशिक रोड रेल्वेस्थानक प्रबंधकांना नोटीस

नाशिक : नाशिक रोड विभागातील गोसावीवाडीत सांडपाण्याच्या नाल्यावर तीन ठिकाणी अनधिकृतपणे बांध बांधून डेंगी अळ्यांची उत्पत्ती स्थाने निर्माण केल्याने नाशिक रोड रेल्वे स्टेशनच्या प्रबंधकांना नोटीस बजावली आहे.

आतापर्यंत एकूण १०५८ नागरिक व आस्थापनांना उत्पत्ती साधने निर्माण केल्याने नोटीस बजावण्यात आली आहे. शहरात डेंगी प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होत आहे. ऑक्टोबरमध्ये १९३ डेंगी बाधितांची नोंद झाली. (Notice to Nashik Road Railway Station Manager due to creation of dengue breeding sites Nashik News)