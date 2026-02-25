Minister Narhari Zirwal : मंत्री झिरवाळांच्या बालेकिल्ल्यातच ACB ची 'रेड'; महिला सरपंचाला लाच घेताना रंगेहाथ पकडलं, 50 हजारांची मागणी अन् 15 हजारांत...

नाशिक : राज्याचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या मतदारसंघात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (Nashik ACB Action) मोठी कारवाई करत महिला सरपंच आणि तिच्या पतीला लाच घेताना रंगेहाथ पकडले आहे. या कारवाईमुळे दिंडोरी तालुक्यात खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी मतदारसंघातील रासेगावच्या सरपंच मंदा बेडकुळे आणि त्यांचे पती विठ्ठल बेडकुळे यांना एसीबीच्या पथकाने अटक (Woman Sarpanch Arrest) केली. उपसरपंचाविरोधात आणलेला अविश्वास ठराव नामंजूर करण्यासाठी त्यांनी सुरुवातीला ५० हजार रुपयांची मागणी केली होती. तडजोडीनंतर २५ हजार रुपये देण्याचे ठरले. त्यापैकी १५ हजार रुपये स्वीकारताना एसीबीने सापळा रचून दोघांना रंगेहाथ पकडले..Chennai Beach Accident : चेन्नईत फिरताना एका चुकीने केला घात! आयटी कंपनीत इंटर्नशिप करणाऱ्या महाराष्ट्रातील 7 जणांचा करुण अंत, जय पाटीलचा मृतदेह सापडला.या घटनेमुळे दिंडोरी तालुक्यात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, स्थानिक पातळीवर राजकीय वातावरण तापले आहे. नाशिक एसीबीच्या पथकाने ही कारवाई करत संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..Maharashtra Government Scheme : लाडक्या बहिणींनो सावधान! योजनेच्या फॉर्मसाठी जास्तीचे पैसे देताय? सरकारने उचललं 'हे' मोठं पाऊल, सेवा केंद्रचालकांचे धाबे दणाणले.दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयावरही एसीबीने छापा टाकला होता. त्या वेळी कार्यालयात कार्यरत असलेला क्लर्क राजेंद्र ढेरंगे याला ५० हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले होते. वैद्यकीय परवाना निलंबन रद्द करण्यासाठी मदत करण्याच्या मोबदल्यात पैशांची मागणी केल्याचा आरोप त्याच्यावर होता. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली होती..या सलग कारवायांमुळे मंत्रालयासह संबंधित मतदारसंघात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. चौकशीत आपले नाव आल्यास राजीनामा देण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.