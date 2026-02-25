नाशिक

Minister Narhari Zirwal : मंत्री झिरवाळांच्या बालेकिल्ल्यातच ACB ची 'रेड'; महिला सरपंचाला लाच घेताना रंगेहाथ पकडलं, 50 हजारांची मागणी अन् 15 हजारांत...

ACB Arrests Woman Sarpanch in Dindori Taluka : दिंडोरी तालुक्यातील रासेगावच्या सरपंच आणि तिच्या पतीला १५ हजारांची लाच स्वीकारताना एसीबीने रंगेहात पकडले. नरहरी झिरवाळ यांच्या मतदारसंघात झालेल्या या कारवाईने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडालीये.
Minister Narhari Zirwal Constituency News

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

नाशिक : राज्याचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या मतदारसंघात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (Nashik ACB Action) मोठी कारवाई करत महिला सरपंच आणि तिच्या पतीला लाच घेताना रंगेहाथ पकडले आहे. या कारवाईमुळे दिंडोरी तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.

