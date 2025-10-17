नाशिक

Nashik Crime: हातपाय बांधून विहिरीत टाकलं; नाशिकमधल्या खुनाचं गुढ उलगडलं

Dindori Murder Mystery Solved Man Killed and Dumped in Well for Allegedly Harassing and Eyeing the Accused's Wife: या खुनाच्या घटनेची जिल्ह्यासह परिसरात चर्चा झाली होती. पोलिसांनी प्रकरणाचा छडा लावला आहे.
दिगंबर पाटोळे, सकाळ वृत्तसेवा
वणी (नाशिक): हातपाय बांधून विहिरीमध्ये टाकून दिलेल्या व्यक्तीच्या खून प्रकरणाचा उलगडा झाला आहे. नाशिकमधल्या शिवनई, ता. दिंडोरी शिवारात दोन दिवसांपूर्वी विहिरीत कुजलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळून आलेला होता. पोलिसांनी या प्रकरणाचा कसून तपास केल्यानंतर खुनाचा कारण समोर आलं आहे.

