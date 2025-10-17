Nashik Crime: हातपाय बांधून विहिरीत टाकलं; नाशिकमधल्या खुनाचं गुढ उलगडलं

वणी (नाशिक): हातपाय बांधून विहिरीमध्ये टाकून दिलेल्या व्यक्तीच्या खून प्रकरणाचा उलगडा झाला आहे. नाशिकमधल्या शिवनई, ता. दिंडोरी शिवारात दोन दिवसांपूर्वी विहिरीत कुजलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळून आलेला होता. पोलिसांनी या प्रकरणाचा कसून तपास केल्यानंतर खुनाचा कारण समोर आलं आहे..संशयाचा उलगडा करण्यात दिंडोरी पोलिसांना यश आले असून पत्नीवर वाईट नजर ठेवून छेडछाड करीत असलेल्या रागातून ही हत्या झाली आहे. पुरावा नष्ट करण्यासाठी मारेकऱ्याने तारेने हातपाय बांधून व कमरेला साडी व दगड बांधून या व्यक्तीला विहिरीत टाकून देण्यात आलेले होते. आरोपीने गुन्हा कबूल केला आहे. .शिवनई गावचे शिवारातील एका विहिरीत एक अज्ञात इसमाचे प्रेत कुजलेल्या अवस्थेत पाण्यावर तरंगतांना मिळून आले होते. मयत इसमास संशयित आरोपीने जीवे ठार मारून त्याचे हातपाय लोखंडी तारेने बांधून, कमरेला साडीने मोठा दगड बांधून मृतदेह मिळून येऊ नये म्हणून पुरावा नष्ट करण्याचे उद्देशाने मृतदेह विहिरीत टाकून दिला होता. या प्रकरणी दिंडोरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याबाबत दिंडोरी पोलिसांनी वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शन व सुचनेनूसार उपविभागीय पोलीस अधिकारी कळवण किरणकुमार सुर्यवंशी, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक रविंद्र मगर व दिंडोरी पो.स्टे. चे पोलिस निरीक्षक रघुनाथ शेगर यांचे पथकांनी घटनास्थळ व मृतदेहाची बारकाईने पाहणी केली. .Kolhapur Crime: कोल्हापुरात सहा नृत्यांगणांचा जीव देण्याचा प्रयत्न, हाताच्या नसा कापून घेतल्या; कारण आलं समोर.मृतदेहाचे अंगावर मिळून आलेले कपडे व वर्णन यावरून शिवनई गावचे परिसरात गुप्त बातमीदारामार्फत मयत इसमाचा शोध घेतला असता, मयत हा हरी रामचंद्र किलबिले, वय ६४, रा. त्रंबकेश्वर, जि. नाशिक असे असल्याचे समजले. मयत इसमाबाबत माहिती घेतली असता, ते काही दिवसांपासून दिंडोरी तालुक्यातील शिवनई परिसरात एका मुर्तीकाराकडे कामास होते. पोलिसांनी संशयिताकडे कसून चौकशी केली. त्याने मयताचा गळा आवळून जीवे ठार मारले व त्याचे हात पाय लोखंडी तारेने बांधून, कमरेला साडीने मोठा दगड बांधून मृतदेह मिळून येऊ नये म्हणून विहिरीत टाकून दिला असल्याबाबत कबुली दिली. .Post Office Service: आता पोस्टानं पाठवलेलं पत्र किंवा पार्सल लवकर पोहोचणार; पोस्ट ऑफिस नवीन सेवा सुरू करणार, अंमलजावणी कधी?.आरोपीला पोलिसांनी अटक केली असून पुढील तपास दिंडोरी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी व अंमलदार करीत आहे. नाशिक ग्रामीण जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, अपर पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण आदित्य मिरखेलकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी किरणकुमार सुर्यवंशी यांचे मार्गदर्शन व सुचनांप्रमाणे स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक रविंद्र मगर, दिंडोरी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक रघुनाथ शेगर, सपोनि सोपान राखुंडे, पोउनि सुदर्शन आवारी, अल्ताफ शेख, सपोउनि नवनाथ सानप, पोलीस अंमलदार विश्वनाथ काकड, श्रीकांत गारूंगे, प्रविण काकड, सुमित आवारी, बाळा पानसरे, प्रदिप शिंदे, प्रेमानंद मुंढे, हेमंत गिलबिले, प्रदिप बहिरम, संतोष सोनवणे, दिलीप राउत, मंगल सोनवणे, प्रकाश गायकवाड, राहुल जोपुळे, नितीन गांगुर्डे यांचे पथकाने खुनाचा उलगडा करीत कामगिरी बजावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.