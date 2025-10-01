Nashik News : रावण दहन सोहळा व रामलीला; वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी नाशिक शहर वाहतूक पोलिसांनी जारी केली अधिसूचना

नाशिक: दसऱ्यानिमित्त गुरुवारी (ता. २) चतुःसंप्रदाय आखाडा महंत कृष्णचरणदास महाराज यांच्यातर्फे रावण दहन आयोजित करण्यात येते. रावण दहनापूर्वी श्रीराम-लक्ष्मण सेनेची मिरवणूक निघते. त्या पार्श्वभूमीवर पंचवटीतील वाहतूक मार्गात बदल करण्यात आले आहेत. तरी भाविकांनी पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा, असे आवाहन शहर वाहतूक शाखेचे उपायुक्त चंद्रकांत खांडवी यांनी केले आहे..श्रीराम - लक्ष्मण सेनेची मिरवणूक गुरुवारी (ता. २) सायंकाळी सहाला चतुःसंप्रदाय आखाड्यातून मार्गस्थ होईल. चतुःसंप्रदाय आखाडा, मालेगाव स्टँड, पंचवटी कारंजा, मालवीय चौक, शिवाजी चौक, सितागुंफामार्गे काळाराम मंदिर, सरदार चौक, साईबाबा मंदिरमार्गे रामकुंड पार्किंग मैदानापर्यंत मिरवणूक निघेल. मिरवणुकीची सांगता झाल्यावर राम व रावणाचे प्रातिनिधिक युद्ध दर्शवून (रामलीला) रात्री आठला रावण दहन करण्यात येते..तसेच, रामकुंड परिसरात नवरात्र मंडळाच्या देवी मूर्तींचेही विसर्जन करण्यात येते. या मिरवणुका दुपारी चार वाजेपासून रात्री नऊपर्यंत येत असतात. त्यामुळे मालेगाव स्टँडपासून गाडगे महाराज पूल या अरुंद रस्त्यावर कोंडीची शक्यता आहे. .त्यानुसार पोलिसांनी मार्गात बदल केले आहेत. मालेगाव स्टँड ते गाडगे महाराज पुलापर्यंत दुपारी तीन ते रात्री दहापर्यंत वाहतूक केवळ एकेरी मार्गाने सुरू ठेवण्यात येईल. यासंदर्भात वाहतूक उपायुक्त चंद्रकांत खांडवी यांनी अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार मालेगाव स्टँडकडून रामकुंड, सरदार चौक ते गाडगे महाराज पुलापर्यंत सर्व वाहनांची एकेरी मार्गाने वाहतूक सुरू असेल..Mumbai Rain: मुंबईत यंदा सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस, जनजीवन ठप्प होण्याच्या घटनांतही वाढ.प्रवेश बंद मार्गमालेगाव स्टॅण्ड ते रामकुंड - सरदार चौक - गाडगे महाराज पूल दुतर्फा प्रवेश बंदीपर्यायी मार्गगणेशवाडी - काट्या मारुती चौकी - निमाणी बसस्थानक - पंचवटी कारंजा मार्गे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.