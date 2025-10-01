नाशिक

Nashik News : रावण दहन सोहळा व रामलीला; वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी नाशिक शहर वाहतूक पोलिसांनी जारी केली अधिसूचना

Ravan Dahan Scheduled in Nashik on Dussehra : नाशिकमध्ये दसऱ्यानिमित्त चतुःसंप्रदाय आखाडा महंत कृष्णचरणदास महाराज यांच्यातर्फे आयोजित रावण दहनाच्या सोहळ्यापूर्वी श्रीराम-लक्ष्मण सेनेची मिरवणूक काढण्यात येत असल्याने पंचवटी परिसरातील वाहतूक एकेरी करण्यात आली आहे.
traffic diversion

traffic diversion

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: दसऱ्यानिमित्त गुरुवारी (ता. २) चतुःसंप्रदाय आखाडा महंत कृष्णचरणदास महाराज यांच्यातर्फे रावण दहन आयोजित करण्यात येते. रावण दहनापूर्वी श्रीराम-लक्ष्मण सेनेची मिरवणूक निघते. त्या पार्श्‍वभूमीवर पंचवटीतील वाहतूक मार्गात बदल करण्यात आले आहेत. तरी भाविकांनी पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा, असे आवाहन शहर वाहतूक शाखेचे उपायुक्त चंद्रकांत खांडवी यांनी केले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
traffic Police
Traffic
lord shri ram
Dasara

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com