Nashik Earthquake : नाशिक पुन्हा हादरलं! पेठमध्ये सकाळी भूकंपाचे धक्के,भिंतींना गेले तडे; नागरिकांमध्ये भीती

Nashik Earthquake: नाशिक जिल्ह्यात मागील काही दिवसांपासून भूकंपाचे धक्के बसत आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. बुधवारी सकाळीही ९ वाजता पेठ तालुक्यात भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवले.गोंदे, करंजाळी, भायगाव, देवगाव, आडगाव भुवन, एकदरे परिसर धक्क्यांनी हादरला. घरांच्या भिंतींना तडे गेले आहेत, मात्र या घटनेत कोणतीही जीवितहानी अथवा मनुष्यहानी झालेली नाही..मंगळवारी दुपारीदेखील जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाणा आणि दिंडोरी या तीन प्रमुख तालुक्यांमध्ये भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण पसरले होते. सुरगाणा तालुक्यातील बोरगाव परिसर तसेच पेठ तालुक्यातील गोंदे, भायगाव, जांभूळमाळ आणि हरणगाव भागामध्ये दुपारी १२:४० मिनिटांनी भूकंपाचे जाणवले यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले.तर दुपारी १२:४५ मिनिटांनी दिंडोरी तालुक्यातील ननाशी आणि बागडीचा पाडा परिसरात जमीन हादरली. .Nashik earthquake: नाशिक जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये भूकंपाचे धक्के; 3.8 रिश्टर स्केलची तीव्रता.जिल्ह्यात भूकंपांच्या धक्क्यांची मालिका सुरूच आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये चिंता आहे. ग्रामीण आणि आदिवासी भागात वारंवार होणाऱ्या या भूकंपांमुळे प्रशासनाने तत्काळ याची दखल घेऊन उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी स्थानिकांकडून केली जात .FAQs१. नाशिकमध्ये भूकंपाचे धक्के कुठे जाणवले?पेठ, सुरगाणा आणि दिंडोरी तालुक्यांतील विविध गावांमध्ये भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवले. २. बुधवारी भूकंपाचा धक्का किती वाजता जाणवला?बुधवारी सकाळी ९ वाजता पेठ तालुक्यात भूकंपाचा सौम्य धक्का जाणवला. ३. भूकंपामुळे काही नुकसान झाले आहे का?काही घरांच्या भिंतींना तडे गेले आहेत; मात्र कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. ४. मंगळवारी कोणत्या तालुक्यांना भूकंपाचा धक्का बसला?मंगळवारी पेठ, सुरगाणा आणि दिंडोरी या तीन तालुक्यांमध्ये भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवले. ५. भूकंपाचे धक्के किती वाजता जाणवले?पेठ आणि सुरगाणा परिसरात दुपारी १२:४० वाजता, तर दिंडोरीमध्ये १२:४५ वाजता धक्के जाणवले. ६. नागरिकांमध्ये भीतीचे कारण काय आहे?गेल्या काही दिवसांपासून वारंवार भूकंपाचे धक्के जाणवत असल्याने नागरिकांमध्ये चिंता आणि भीतीचे वातावरण आहे. ७. नागरिकांनी प्रशासनाकडे काय मागणी केली आहे?वारंवार होणाऱ्या भूकंपांची तातडीने दखल घेऊन प्रशासनाने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.