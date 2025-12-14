नाशिक

Nashik Electricity Supply : नाशिक पूर्व मतदारसंघासाठी ४ नवीन वीज उपकेंद्रांना मंजुरी; सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी काम पूर्ण होणार

Four New Power Substations Approved in Nashik East : नाशिक शहराचा वाढता विस्तार आणि सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी नाशिक पूर्व मतदारसंघात ४ नवीन वीज उपकेंद्रांना मंजुरी मिळाली, ज्यामुळे विजेची टंचाई दूर होईल.
नाशिक: शहराचा वाढता विस्तार व सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर विजेचा तुटवडा जाणवू नये, यासाठी नाशिक पूर्व विधानसभा मतदारसंघात नवीन चार वीज उपकेंद्रालामंजुरी मिळाली आहे. आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांनी त्यासाठी पाठपुरावा केला. उपकेंद्रांमुळे पुढील पन्नास वर्षापर्यंतचा विजेचा प्रश्‍न सुटणार आहे.

