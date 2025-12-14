Nashik Electricity Supply : नाशिक पूर्व मतदारसंघासाठी ४ नवीन वीज उपकेंद्रांना मंजुरी; सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी काम पूर्ण होणार

नाशिक: शहराचा वाढता विस्तार व सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विजेचा तुटवडा जाणवू नये, यासाठी नाशिक पूर्व विधानसभा मतदारसंघात नवीन चार वीज उपकेंद्रालामंजुरी मिळाली आहे. आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांनी त्यासाठी पाठपुरावा केला. उपकेंद्रांमुळे पुढील पन्नास वर्षापर्यंतचा विजेचा प्रश्न सुटणार आहे..शहराचा विस्तार वाढत आहे. जवळपास २५ लाख लोकसंख्या व पावणेसहा लाखांपर्यंत मिळकती तयार झाल्या आहेत. औद्योगीकरणदेखील झपाट्याने वाढत असल्याने परिणामी रस्ते, पाणी याप्रमाणेच विजेचीदेखील गरज वाढली आहे. पंचवटी विभागात भौगोलिक विस्ताराला संधी आहे. त्यामुळे बांधकामाचे प्रकल्पदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे विजेची टंचाईचा वांरवार सामना करावा लागतो. .अनेक वर्षांपासून विद्युत सबस्टेशनची मागणी होती. आमदार ढिकले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला. त्यानुसार वीज पारेषणचे मुख्य अभियंता पियुष शर्मा यांनी विद्युत सबस्टेशन कामाचा समावेश सिंहस्थ कुंभमेळा आराखड्यात करण्यात आला. म्हसरूळ, मेरी, गोदाघाट (पंचवटी बाजू), तसेच नांदूर-मानूर येथे नवीन विद्युत उपकेंद्राला मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार लवकरच कामाला सुरवात होणार आहे. कुंभमेळ्यापर्यंत काम पूर्ण होऊन पूर्व विभागातील विजेच्या तुटवड्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे..Amritsar Nanded Express Delay: ‘सचखंड’ला तब्बल आठ तास; तर दिल्लीच्या विमानाला दोन तास उशीर.वीज उपकेंद्रांचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना सादर केला होता. त्यानुसार मान्यता मिळाली असून, चार उपकेंद्रांना मान्यता मिळाली आहे. त्याअनुषंगाने पुढील पन्नास वर्षे विजेचा प्रश्न मिटेल. नाशिककरांसाठी अखंडित वीजपुरवठा होईल.- ॲड. राहुल ढिकले, आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.