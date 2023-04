Nashik Education Society : पाचशेवर शिक्षक घेणार हजार मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी

नाशिक : नाशिक एज्युकेशन सोसायटी या शिक्षण संस्थेने शंभर वर्षात विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविले आहेत. (Nashik Education Society Over 500 teachers will take responsibility for the education of thousand children nashik news)

शतकपूर्ती वर्षानिमित्त संस्थेतील पाचशे शिक्षकांनी प्रत्येकी दोन याप्रमाणे एक हजार विद्यार्थ्यांना दत्तक घेऊन विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी प्रयत्न करण्याचा संकल्प केला आहे. या अभिनव उपक्रमाबाबत शिक्षकांचे कौतुक करत संस्थेतील शिक्षक प्रेरणादायी काम करीत आहेत, असे प्रतिपादन संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. सूर्यकांत रहाळकर यांनी केले.

नाशिक एज्युकेशन सोसायटी या राज्यातील नामवंत शिक्षण संस्थेने यंदा गौरवशाली परंपरेची शंभर वर्ष पूर्ण केली आहेत. त्यानिमित्ताने शतकपूर्ती सोहळ्याचे आज आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी प्रा. रहाळकर यांनी गत शंभर वर्षांत संस्थेने राबविलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली.

संस्थेच्या अनुदानित मराठी माध्यमाच्या शाळांतील अभ्यासात हुशार, होतकरू, ध्येयवादी विद्यार्थ्यांची निवड करून प्रत्येक शिक्षकाने दोन विद्यार्थी दत्तक घेऊन आगामी शैक्षणिक वर्षात त्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी प्रयत्न करण्याचा संकल्प शतकपूर्ती सोहळ्यानिमित्त केला.

उपाध्यक्ष प्रा. दिलीप फडके, चंद्रशेखर मोंढे, कार्यवाह राजेंद्र निकम, कार्यकारी मंडळ सदस्य चंद्रशेखर वाड, विश्वास बोडके, श्रीमती सरोजिनी तारापूरकर, श्रीमती मैथिली गोखले, मोहन रानडे, ॲड. जयदीप वैशंपायन, राजा वर्टी, सुरेश राका, अलका शिंदे आदी उपस्थित होते.

संस्थेच्या इंग्रजी व मराठी माध्यमाच्या बालवाडीपासून माध्यमिक विभागापर्यंतच्या २२ शाळांतील २३ हजार विद्यार्थ्यांच्या व ६५० शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्था व शाळा पदाधिकारी, पालक शिक्षक संघ, शाळा समिती सदस्य यांच्या उपस्थितीत उत्साही वातावरणात साजरा झाला. संस्थेचे दिवंगत अध्यक्ष व विविध शाळात सेवा करून दिवंगत झालेल्या पदाधिकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या प्रतिमांचे पूजन करून अभिवादन करण्यात आले.

कार्यवाह राजेंद्र निकम यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. शिक्षक मंडळ सदस्य दिलीप अहिरे यांनी सूत्रसंचालन केले. सहकार्यवाह शैलेश पाटोळे यांनी आभार मानले. शिक्षक मंडळ अध्यक्षा प्रियंका निकम, उपाध्यक्ष नरेंद्र मोहिते, विजय मापारी, कैलास पाटील, शिक्षक मंडळ व कार्यकारी मंडळ सदस्य उपस्थित होते.