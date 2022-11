By

नाशिक : राज्‍यस्‍तरावरील विविध विद्यापीठांशी संलग्‍न अभियांत्रिकी महाविद्यालयात उपलब्‍ध पदव्‍युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्‍या जागांसाठी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. सीईटी सेलतर्फे ही प्रक्रिया राबविण्यात आली असून, राज्‍यभरातून तीन हजार १९५ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्‍चित केले आहेत.

अभियांत्रिकी शाखेतील पदवी शिक्षण पूर्ण केलेले विद्यार्थी पदव्‍युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी पात्र ठरत असतात. या शाखेतून एम.ई., एम.टेक. हे पदव्‍युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्‍ध असतात.(Nashik Educational Update Almost 3 thousand admissions to M.E. M.Tech Nashik News)

हेही वाचा: Nashik News : शिवकॉलनी मधील उद्यानाला अवकळा

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करिता राबविलेल्‍या प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होऊन विद्यार्थ्यांना नावनोंदणी करून कागदपत्रे पडताळणी करून घ्यायची होती. व निर्धारित शुल्‍क ऑनलाइन पद्धतीने अदा करायचे होते. ही प्रक्रिया पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढील प्रक्रियेत सहभागी होता आले. दरम्‍यान एक हजार २०८ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी करूनही अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली नाही.

तीन कॅप राउंडमध्ये प्रक्रिया पूर्ण

कॅप राउंड व नॉन कॅप राउंड अशा दोन पद्धतीने प्रवेशाचे पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्‍ध करून दिले होते. त्‍यानुसार नॉन कॅप राउंडअंतर्गत नोंदणी मुदतीनंतर ऑनलाइन अर्ज करणारे तसेच व्‍यवस्‍थापन कोट्यातून प्रवेशास इच्‍छुक विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. पदव्‍युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी जारी केलेल्‍या अंतिम गुणवत्ता यादीत दोन हजार ७४६ विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. यानंतर राबविलेल्‍या तीन कॅप राउंडच्‍या प्रक्रियेसह प्रवेशाच्‍या अंतिम तारखेपर्यंत तीन हजार २४५ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्‍चित केले.

हेही वाचा :मुदत ठेवीच्या मुद्दलातून टीडीएस कपात? इथे करा तक्रार....

हेही वाचा: Nashik News : मृदुंगाचाऱ्यांच्या निधनानंतर पत्नीवर उपासमारीची वेळ

४५ हजार कॉल्‍सला प्रतिसाद

या प्रक्रियेदरम्‍यान प्रवेशाशी संबंधित शंका, समस्‍यांकरीता सहाय्यता क्रमांक सीईटी सेलतर्फे उपलब्‍ध करून दिलेला होता. त्‍यास प्रतिसाद देताना तब्‍बल ४५ हजार ७५२ कॉल्‍स प्राप्त झाले होते. तर ई-मेलद्वारे तीन हजार १९५ तक्रारी, समस्‍या, शंका उपस्‍थित करण्यात आल्‍याची सीईटी सेलकडे नोंद आहे.

हेही वाचा: Nashik News : अतिक्रमण हटाव मोहीम रामतीर्थ परिसरात व्यावसायिकांचे साहित्य जप्त