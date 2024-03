NMC News : सत्तेच्या वाटेतील भागीदारीमुळे धास्ती; बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे इच्छुकांना चिंता

NMC News : राज्य शासनाने महापालिका निवडणुकांसाठी चार सदस्यांचा अर्थात बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीला मंजुरी दिल्यानंतर लोकसभा निवडणुकांनंतर लगेच महापालिकेच्या निवडणुका घेण्याचे प्रयत्न आहेत. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला यश मिळेल व त्या यशाच्या आधारे लगेचच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊन विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला फायदेशीर ठरणारी संभाव्य बंडखोरी कमी करण्याचे प्रयत्न आहे. (nashik Efforts are being made to hold municipal elections marathi news)