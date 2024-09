Nashik Eid-e-Milad-un-Nabi Miravnuk: ईद-ए-मिलादुन्नबीची मिरवणूक शांततेत! मालेगावात चोख पोलिस बंदोबस्त; प्रथमच मार्गात बदल

Eid-e-Miladunnabi procession taken out at Malegaon. esakal

Copied मालेगाव : शहरात ईद-ए-मिलादची मिरवणूक शांततेत पार पडली. ऑल इंडिया सुन्नी जमेतूल उलेमा यांच्या मार्गदर्शनाखाली मिरवणूक काढण्यात आली. सध्या गणेशोत्सव सुरु असल्याने प्रथमच मिरवणूक मार्गात बदल करण्यात आला होता. सकाळी नऊला इस्लामपुरा भागातील सुन्नी हनफिया मदरशापासून मिरवणुकीला सुरुवात झाली. दुपारी दीडला एटीटी हायस्कुलच्या प्रांगणात मिरवणुकीची सांगता झाली. यावेळी मुफ्ती वाजीद अली यावर अली, मुफ्ती नदीम रजा यांनी मार्गदर्शन केले. मिरवणूक मार्गावर चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. (Eid e Milad un Nabi procession in peace in Malegaon) Loading content, please wait...