Nashik : भावाच्या नावावर बोगस मतदानाचा प्रयत्न, बनावट आधार कार्डमुळे उघड; एकाला घेतलं ताब्यात

राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी आज मतदान सुरू आहे. सकाळी साडे सात वाजण्याच्या सुमारास मतदानाला सुरुवात झालीय. सायंकाळी साडे पाच वाजेपर्यंत मतदान होणार आहे. तर रविवारी २१ डिसेंबरला मतमोजणी असेल. दरम्यान, नाशिकमध्ये नगरपरिषद निवडणुकीवेळी धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सिन्नर नगरपरिषदेच्या प्रभाग २ मध्ये बोगस मतदाराला पकडण्यात आलंय. या प्रकारामुळे सिन्नरमध्ये खळबळ उडाली आहे..सिन्नर शहरात सकाळी मतदानाला सुरुवात होताच एका मतदारावर निवडणूक कर्मचाऱ्यांना संशय आला. निवडणूक कर्मचाऱ्यांनी चौकशी केली असता संबंधित व्यक्तीनं बनावट आधार कार्ड आणल्याचं समोर आलं. ती व्यक्ती भावाच्या जागी मतदान करायला मतदान केंद्रावर आली होती..मध्यरात्री Epstein Files केल्या जारी; १२०० पीडित मुली, ३५०० फाइल्स, हजारो फोटो, DVD आणि कागदपत्रं.बनावट मतदान करायला आलेल्या व्यक्तीबाबत संशय येताच मतदान अधिकाऱ्यांनी त्याला ताब्यात घेतलं. त्याची चौकशी केल्यानंतर त्याच्याकडे खोटं आधारकार्ड असल्याचं समोर आलं. संबंधित व्यक्तीला पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलंय. दरम्यान, या प्रकारामुळे मतदान काही काळ थांबवलं होतं. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असून पुढील कारवाई केली जात आहे..भावाच्या नावावर बोगस मतदानासाठी व्यक्ती आल्यानं प्रश्न उपस्थित होत आहेत. असा प्रकार आणखी कुणाकडून केला जात आहे का? त्याच्यासोबत कोण होतं? त्याला बोगस मतदान करायला कुणी सांगितलं? याचा तपास आता केला जात आहे. निवडणूक आयोगाकडून यासंदर्भात सविस्तर अहवाल मागवला जाण्याची शक्यता आहे..नाशिक जिल्ह्यातील नगरपरिषदेच्या सहा जागांसाठी मतदान होत आहे. सिन्नरमधील तीन, ओझरच्या दोन तर चांदवडमधील एका जागेसाठी मतदान होणार आहे. सिन्नरमध्ये माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे आणि खासदार राजाभाऊ वाझेंची प्रतिष्ठा पणाला लागलीय..