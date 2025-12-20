नाशिक

Nashik : भावाच्या नावावर बोगस मतदानाचा प्रयत्न, बनावट आधार कार्डमुळे उघड; एकाला घेतलं ताब्यात

Sinnar Nagar Parishad Election : नाशिकमधील सिन्नर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक दोनमध्ये बोगस मतदानाचा प्रयत्न मतदान अधिकाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे टळला. भावाच्या नावानं मतदान करायला आलेल्या एकाला ताब्यात घेण्यात आलंय.
Sinnar Nagar Parishad Poll Fake Voting Case Raises Security Concerns

सूरज यादव
राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी आज मतदान सुरू आहे. सकाळी साडे सात वाजण्याच्या सुमारास मतदानाला सुरुवात झालीय. सायंकाळी साडे पाच वाजेपर्यंत मतदान होणार आहे. तर रविवारी २१ डिसेंबरला मतमोजणी असेल. दरम्यान, नाशिकमध्ये नगरपरिषद निवडणुकीवेळी धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सिन्नर नगरपरिषदेच्या प्रभाग २ मध्ये बोगस मतदाराला पकडण्यात आलंय. या प्रकारामुळे सिन्नरमध्ये खळबळ उडाली आहे.

