Nashik Crime : पोलिसांना आव्हान देणाऱ्यांना 'बालेकिल्ला' दाखवला! एक्स्लो पॉईंट पोलीस चौकीवर दगडफेक करणारे अटकेत

Stone Pelting on Exlo Point Police Chowki in Nashik : वाहतूक दंडाच्या रागातून एक्स्लो पॉईंट पोलिस चौकीवर दगडफेक करणाऱ्या संशयितांना अटक करून गुन्हे शाखेने वापरलेली मोपेड जप्त केली
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: वाहतूक पोलिसांनी दंड केल्याच्या रागातून संशयित दोघांनी एक्स्लो पॉईंट पोलिस चौकीवर दगडफेक करीत पोलिसांना आव्हान दिले होते. शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट दोनच्या पथकाने तांत्रिक विश्‍लेषणाच्या आधारे पोलिस चौकीवर दगडफेक करणाऱ्या दोघांना बेड्या ठोकल्या आहेत. याप्रकरणी अंबड पोलिसांत सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

