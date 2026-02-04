Nashik Crime : पोलिसांना आव्हान देणाऱ्यांना 'बालेकिल्ला' दाखवला! एक्स्लो पॉईंट पोलीस चौकीवर दगडफेक करणारे अटकेत

नाशिक: वाहतूक पोलिसांनी दंड केल्याच्या रागातून संशयित दोघांनी एक्स्लो पॉईंट पोलिस चौकीवर दगडफेक करीत पोलिसांना आव्हान दिले होते. शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट दोनच्या पथकाने तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे पोलिस चौकीवर दगडफेक करणाऱ्या दोघांना बेड्या ठोकल्या आहेत. याप्रकरणी अंबड पोलिसांत सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..शमसुद्दीन नसरुल्लाह शहा (वय ५२, रा. गजानन अपार्टमेंट, चुंचाळे गाव), संतोष मनिराम सरोज (वय ३४, रा. यशोदा अपार्टमेंट, संजीवनगर, अंबड-लिंक रोड) अशी अटक करण्यात आलेल्या दोघांची नावे आहेत. शहर वाहतूक शाखेचे हवालदार काका तुकाराम काळे (वय ४८) यांच्या फिर्यादीनुसार, गेल्या रविवारी (ता. १) दुपारी चारच्या सुमारास ते अंबड औद्योगिक वसाहतीतील एक्स्लो पॉईंट वाहतूक पोलिस चौकीत कर्तव्य बजावत होते. .चौकीत ते कर्तव्यावर असताना अचानक पोलिस चौकीच्या खिडकीची काच फुटण्याचा आवाज आला. त्यापाठोपाठ चौकीवर दगडफेक झाल्याचे दिसून आले. त्यानंतर दुचाकीवरून आलेले दोघे चौकीवर व बाहेर आलेल्या वाहतूक पोलिस काळे यांच्यावर दगडफेक करीत होते. त्यानंतर ते पसार झाले होते..दंडात्मक कारवाईचा रागद्वारका सर्कल आणि एक्स्लो पॉईंट येथे रस्ता दुरुस्तीची कामे सुरू असल्याने वाहतूक मार्गात बदल करण्यात आले आहेत. या दरम्यान वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी संशयितांवर वाहतूक शाखेने दंडात्मक कारवाई केली होती. त्यानंतर दोघेही मद्याच्या नशेत मोपेडवरून (एमएच १५ एचपी २९९३) जात असताना ते एक्स्लो पोलिस चौकीसमोर पोहोचले. तेव्हा त्यांनी चौकीवर दगडफेक केली..Turkish Airlines Emergency Landing : २३६ प्रवाशांना घेऊन उड्डाण केलेल्या विमानाच्या इंजिनला अवघ्या काही मिनिटांतच लागली आग!.गुन्हे शाखेची कारवाईदरम्यान, या गुन्ह्याचा समांतर तपास शहर गुन्हे शाखेचे युनिट दोनचे प्रभारी सहायक निरीक्षक हेमंत तोडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक यशवंत बेंडकोळी, हवालदार मनोहर शिंदे, प्रकाश महाजन, महेश खांडबहाले, तेजस मते, जितेंद्र वजिरे यांनी परिसरातील आठ ते दहा किलोमीटरमधील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. त्यात संशयित कैद झाले असता तांत्रिक विश्लेषणानुसार ते पाथर्डी फाटा-अंबडगाव परिसरात असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार पथकाने दोघांच्या मुसक्या आवळल्या. त्यांच्याकडून गुन्ह्यात वापरलेली ६० हजारांची मोपेड (एमएच १५ एचपी २९९३) जप्त केली आहे. घटनेनंतर अवघ्या १२ तासांत दगडफेक करणाऱ्यांना गजाआड करीत त्यांना ‘कायद्याचा बालेकिल्ला’ दाखविला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.