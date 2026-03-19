लैंगिक शोषणाचे ५८ व्हिडिओ; अनेक महिला सेलिब्रिटींचा सहभाग, कोण आहे अशोक खरात? बाहेर लोक बसलले असताना, आत कॅबीनमध्ये करायचा चाळे

नाशिक शहरात एका प्रख्यात अंकज्योतिषीच्या रूपात फिरणाऱ्या व्यक्तीच्या विकृत कृत्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. अशोककुमार एकनाथ खरात ऊर्फ कॅप्टन खरात (६७) याला गुन्हेशाखेच्या पथकाने त्याच्या गोविंदनगर येथील बंगल्यातून अटक केली. भविष्य बदलण्याचे आमिष दाखवून उच्चभ्रू वर्तुळातील महिलांची वैयक्तिक अडचण सोडवण्याच्या बहाण्याने तो त्यांचा लैंगिक शोषण करत असल्याचे धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत..या प्रकरणात पोलिसांनी केलेल्या छाप्यात तब्बल ५८ लैंगिक शोषणाचे व्हिडिओ जप्त करण्यात आले. या व्हिडिओमध्ये काही प्रसिद्ध महिला आणि सेलिब्रिटींचा सहभाग असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. केवळ महिलांनाच नाही तर अनेक बडे राजकीय नेते, उद्योजक आणि नामांकित व्यक्तीही 'भविष्य जाणून घेण्याच्या' नावाखाली खरात यांच्या ठिकाणी नियमित येत असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. एका व्हिडिओत खरात धार्मिक विधीचा बहाणा करत महिलेच्या डोक्यावर तांब्या ठेवतो आणि नंतर तिच्याशी अत्यंत गैरवर्तन करताना दिसतो. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, तो अत्यंत संवेदनशील स्वरूपाचा आहे..सकाळी साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास गुन्हेशाखा युनिट-१ च्या पथकाने खरात याच्या तृप्तबाला बंगल्यावर धाड घातली. त्यावेळी तो गाढ झोपेत असल्याने सहज बेड्या ठोकण्यात आल्या. २८ वर्षीय एका पीडितेच्या तक्रारीवरून सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात बलात्कार आणि जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाला होता. पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या थेट आदेशानुसार ही कारवाई झाली. दुपारी खरात याला जिल्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले. तेथे पोलिसांनी सखोल तपासासाठी २४ मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी मागितली आणि न्यायालयाने ती मान्य केली..खरात याने केवळ एकाच महिलेवर हल्ला केला असे नाही. ३५ वर्षीय एका महिलेला गुंगीचे औषध देऊन बलात्कार केल्याचा आरोपही त्याच्यावर आहे. मर्चंट नेव्हीतून निवृत्त झालेल्या खरातने गेल्या काही वर्षांत स्वतःला कॉस्मॉलॉजी एक्स्पर्ट आणि ज्योतिषी म्हणून प्रस्थापित केले होते. त्याच्या 'विधी'साठी मोठमोठ्या सेलिब्रिटी आणि नेते येत असल्याने त्याचे वर्तुळ खूपच प्रभावशाली होते..श्री ईशान्येश्वर मंदिर पुन्हा चर्चेतया प्रकरणाने सिन्नर तालुक्यातील मिरगाव येथील श्री ईशान्येश्वर मंदिर पुन्हा चर्चेत आले आहे. १६ ऑगस्ट २०१० रोजी स्थापित झालेल्या या मंदिराचा ट्रस्ट अध्यक्ष म्हणून खरात काम करत होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंदिराला भेट दिल्यानंतर खरात आणि मंदिर या दोघांबाबत चर्चा उफाळून आली होती. मंदिराजवळच खरातचे आलिशान फार्महाऊस आहे. शनिवार-रविवारी तो तेथे राहत असून, त्या ठिकाणी अनेक व्हीआयपींच्या भेटीगाठी होत असल्याचे स्थानिक सांगतात. शिवाय इतर शहरांमध्ये त्याच्या नावावर कोट्यवधींच्या मालमत्ता असल्याचा पोलिसांना संशय आहे आणि त्याचीही सखोल चौकशी सुरू झाली आहे..उच्चवर्गीय कुटुंबे आणि प्रसिद्ध व्यक्ती चिंतेतया अटकेमुळे अनेक उच्चवर्गीय कुटुंबे आणि प्रसिद्ध व्यक्ती चिंतेत आहेत. कारण त्यांचे नाव या ५८ व्हिडिओशी जोडले जाऊ शकते. पोलिसांनी सांगितले की, तपास अजून सुरू आहे आणि आणखी काही मोठे खुलासे येत्या काही दिवसांत समोर येण्याची शक्यता आहे. भविष्य सांगण्याच्या बहाण्याने महिलांचा विश्वासघात करणाऱ्या या भोंदूला कठोर शिक्षा मिळावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.