Nashik Crime: नाशिकमध्ये बनावट विदेशी दारूचा पर्दाफाश; ६९९ बाटल्या आणि कारसह ३.९१ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

-दिगंबर पाटोळेवणी (नाशिक) : अंबानेर शिवारातील हॉटेल मल्हार परिसरात बनावट विदेशी दारू तयार करून विक्री करण्याच्या तयारीत असल्याचा प्रकार वणी पोलिसांनी उघडकीस आणला. या कारवाईत ऑफिसर चॉइस ब्लू आणि रॉयल स्टॅग या ब्रँडच्या नावाचे लेबल असलेल्या ६९९ सिलबंद बाटल्या, रसायन, रिकाम्या बाटल्या, दारू तयार करण्याचे साहित्य, अल्टो कार आणि मोबाइल असा एकूण ३ लाख ९१ हजार ७४६ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुमित अशोक कदम (वय ३२, रा. कोराटे, ता. दिंडोरी) आणि ज्ञानेश्वर नंदू नाठे (रा. निळवंडीपाडा, ता. दिंडोरी) अशी संशयितांची नावे आहेत. कारवाईदरम्यान ऑफिसर चॉइस ब्लूच्या ३६५ आणि रॉयल स्टॅगच्या ३३४, अशा एकूण ६९९ क्वार्टर बाटल्या आढळल्या. याशिवाय २० लिटर रसायनाचा कॅन, रॉयल स्टॅगच्या १८० आणि ऑफिसर चॉइसच्या ३२ रिकाम्या काचेच्या बाटल्या, बाटल्यांची झाकणे व अन्य साहित्य जप्त करण्यात आले..दारूच्या वाहतुकीसाठी वापरली जात असल्याचा संशय असलेली एमएच १५ बीएक्स ०९८७ क्रमांकाची अल्टो कार आणि मोबाइलही पोलिसांनी ताब्यात घेतला. बनावट दारू तयार करण्यासाठी रसायनाचा वापर करून नामांकित कंपन्यांच्या नावाने तिची विक्री करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा पोलिसांचा संशय आहे. .या प्रकारामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, तसेच दारूचा पुरवठा आणि विक्रीचे जाळे किती मोठे आहे, याचा तपास सुरू आहे. याप्रकरणी वणी पोलिस ठाण्यात महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमातील विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस कॉन्स्टेबल तुषार शाम सोनवणे यांनी फिर्याद दिली..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.\rनाशिक ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक आणि कळवण उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हेमंत फड यांच्या नेतृत्वात ही कारवाई करण्यात आली. पोलिस उपनिरीक्षक सोनवणे, हवालदार देशमुख तसेच पोलिस कर्मचारी मराठे, बच्छाव, वाकळे, पिठे व चौरे यांनी सहभाग घेतला. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक सोनवणे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.